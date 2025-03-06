Українці стали купувати менше авто з пробігом: які моделі популярні (фото)
Найбільшим попитом користуються вживані моделі С-класу та кросовери з бензиновими двигунами. Українці обирають Volkswagen, Renault і Skoda з пробігом.
В Україні продовжує знижуватися попит на авто з пробігом. За лютий першу реєстрацію пройшли майже 17 тис. вживаних легковиків, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Середній вік пригнаних в Україну авто з пробігом становить 9,5 року. Майже половина з них (46%) – бензинові. Частка дизельних авто становить 23%, а електромобілів – 22%. Гібридів завезли 5% від загальної кількості, а авто з ГБО – 4%.
Найбільшим попитом користуються моделі С-класу та кросовери. Лідери вживаного ринку незмінні – це Volkswagen Golf і Renault Megane.Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за лютий 2025 року:
- Volkswagen Golf – 900 зареєстрованих авто.
- Renault Megane – 653 од.
- Skoda Octavia – 592.
- Volkswagen Tiguan – 490.
- Audi Q5 – 449.
Усього з початку року в Україні вперше поставили на облік майже 31 тис. легкових авто з пробігом, що на 10% менше, аніж за аналогічний період 2024 року.
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