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Авто

Українці стали купувати менше авто з пробігом: які моделі популярні (фото)

Volkswagen Golf, авто з пробігом, вживані авто, Найпопулярніші вживані авто
Фото: Volkswagen | Volkswagen Golf — найпопулярніше вжииване авто в Україні

Найбільшим попитом користуються вживані моделі С-класу та кросовери з бензиновими двигунами. Українці обирають Volkswagen, Renault і Skoda з пробігом.

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В Україні продовжує знижуватися попит на авто з пробігом. За лютий першу реєстрацію пройшли майже 17 тис. вживаних легковиків, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Середній вік пригнаних в Україну авто з пробігом становить 9,5 року. Майже половина з них (46%) – бензинові. Частка дизельних авто становить 23%, а електромобілів – 22%. Гібридів завезли 5% від загальної кількості, а авто з ГБО – 4%.

Renault Megane, авто з пробігом, вживані авто, Найпопулярніші вживані авто Fullscreen
Renault Megane
Фото: Renault

Найбільшим попитом користуються моделі С-класу та кросовери. Лідери вживаного ринку незмінні – це Volkswagen Golf і Renault Megane.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за лютий 2025 року:

  1. Volkswagen Golf – 900 зареєстрованих авто.
  2. Renault Megane – 653 од.
  3. Skoda Octavia – 592.
  4. Volkswagen Tiguan – 490.
  5. Audi Q5 – 449.

Усього з початку року в Україні вперше поставили на облік майже 31 тис. легкових авто з пробігом, що на 10% менше, аніж за аналогічний період 2024 року.

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