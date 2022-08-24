Електрична вантажівка Tesla Semi здивувала дуже нестандартним інтер'єром (відео)
Салон вантажного електрокара Tesla Semi виявився дуже незвичайним. Він має футуристичний дизайн, а місце водія розташоване по центру кабіни.
Опублікували нові фото й відео Tesla Semi 2023. Цього разу вперше розсекретили інтер'єр електровантажівки, і він виявився дуже неординарним. Деталі салону Tesla Semi розкрили на офіційному сайті марки.
Перше, що впадає у вічі, — водій у кабіні Tesla Semi сидить по центру. Таке рішення разом із великою площею скління значно покращує оглядовість. До того ж немає необхідності робити окремі версії для Великобританії та інших країн із лівостороннім рухом.
Із боків від керма встановлені два великі дисплеї від Tesla Model 3 та Model Y. На них виведені показники приладів, дані мультимедіа та навігації, а також картинка з камер, що замінюють дзеркала заднього виду.
У салоні — мінімум перемикачів, і майже всі вони — сенсорні. Праворуч від водія розташована консоль із підсклянниками та бездротовою зарядкою для смартфона.
Нагадаємо, що нова Tesla Semi надійде в повномашстабне виробництво до кінця року — про це нещодавно заявив Ілон Маск. Поки що збирають передсерійні авто, причому в Tesla вже почали їх експлуатувати.Важливо
Першою з'явиться топова версія Tesla Semi 2023 за 180 000 доларів із запасом ходу 800 км. Доступніший варіант вартістю $150 000 з'явиться пізніше — він зможе проїхати 480 км без підзарядки.
Електромобіль Tesla Semi зможе буксирувати автопоїзд вагою 36 тонн. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 20 с із напівпричепом і за 5 с — без нього.
Раніше Фокус повідомляв, що на базі Tesla Semi буде створено місткий будинок на колесах.