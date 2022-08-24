Электрический грузовик Tesla Semi удивил очень нестандартным интерьером (видео)
Салон грузового электрокара Tesla Semi оказался очень необычным. У него футуристический дизайн, а место водителя расположено по центру кабины.
Опубликованы новые фото и видео Tesla Semi 2023. На этот раз впервые рассекретили интерьер электрогрузовика и он оказался очень неординарным. Подробности салона Tesla Semi раскрыли на официальном сайте марки.
Первое, что бросается в глаза – водитель в кабине Tesla Semi сидит по центру. Такое решение вкупе с большой площадью остекления существенно улучшает обзорность. К тому же, нет необходимости делать отдельные версии для Великобритании и других стран с левосторонним движением.
По бокам от руля установлены два больших дисплея от Tesla Model 3 и Model Y. На них выведены показания приборов, данные мультимедиа и навигации, а также картинка с камер, заменяющих зеркала заднего вида.
В салоне – минимум переключателей и практически все они — сенсорные. Справа от водителя находится консоль с подстаканниками и беспроводной зарядкой для смартфона.
Напомним, что новая Tesla Semi поступит в полномашстабное производство до конца года — об этом недавно заявил Илон Маск. Пока собирают предсерийные авто, причем в Tesla уже начали их эксплуатировать.Важно
Первой появится топовая версия Tesla Semi 2023 за 180 000 долларов с запасом хода в 800 км. Более доступный вариант стоимостью $150 000 появится позже – он сможет проехать 480 км без подзарядки.
Электромобиль Tesla Semi сможет буксировать автопоезд весом 36 тонн. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 20 с с полуприцепом и за 5 с — без него.
Ранее Фокус сообщал, что на базе Tesla Semi будет создан вместительный дом на колесах.