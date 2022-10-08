С клыками и плавниками: представлены самые странные кроссоверы Skoda (фото)
Skoda создала два концепт-кара, посвященных командам НХЛ. Skoda Kodiaq и Enyaq раскарасили в традиционные цвета "Сан-Хосе Шаркс" и "Нэшвилл Предаторз", а также дополнили оригинальным декором.
Skoda Kodiaq и Enyaq получил очень странные модификации. Два семейных кроссовера превратили в некое подобие хищных зверей. Об этом сообщает официальный сайт чешской марки.
Оригинальные кроссоверы Skoda посвятили американским командам НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" и "Нэшвилл Предаторз". Марка Skoda, как известно, не представлена на рынке США, однако в нынешнем году НХЛ решила провести европейское турне с показательными матчами в Германии, Швейцарии и Чехии.Важно
Новые Skoda превратили в талисманов хоккейных команд. Skoda Sharyaq на базе электромобиля Enyaq посвящен "Сан-Хосе Шаркс" и напоминает акулу. На его крыше появились плавники и хвост, а 3D-графика на боковинах и накладки на руле имитируют пасть хищной рыбы. Окрасили авто в традиционные синие цвета "акул" из Сан-Хосе.
Skoda Prediaq создан на основе модели Kodiaq и выполнен в раскраске "Нэшвилл Предаторз". Он напоминает саблезубого тигра – получил огромные клыки, уши на зеркалах заднего вида и полосатый хвост на двери багажника.
Увидеть кроссоверы Skoda смогут посетители матчей команд НХЛ на этих выходных. Концепт-кары выставлены на ледовом стадионе Праги.
Ранее Фокус рассказывал, что новый Skoda Kodiaq на российском рынке оказался вдвое дороже, чем в Украине — он стоит на уровне Porsche Cayenne.