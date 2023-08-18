Новый Sandero станет недорогим электромобилем: изображения и подробности

Новый Dacia Sandero 2027 останется компактным и относительно доступным. Запас хода электромобиля будет небольшим.

Related video

В интернете опубликованы рендеры Dacia Sandero четвертого поколения. Бюджетная модель дебютирует в 2027 году и претерпит большие перемены – станет бюджетным электрокаром. Об этом сообщает сайт Motor1.

Дизайн передней части будет выполнен в новом фирменном стиле Фото: Motor1.com

На рендерах электромобиль Dacia Sandero сохраняет знакомый силуэт, но передняя часть хэтчбека выполнена в новом фирменном стиле – с хромированной решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

Ранее Генеральный директор Dacia Денис Ле Вот рассказал, что новый Sandero останется компактной моделью В-класса и сохранит невысокий ценник. В то же время, не стоит ожидать от него огромного запаса хода в 500 км. Также он сообщил, что в линейке останется внедорожный вариант на подобие Sandero Stepway.

Важно

На украинский рынок вернется недорогой кроссовер Renault: подробности и цены (фото)

Электромобиль Renault/Dacia Sandero построят на современной платформе CMF-B EV. Ее также будут использовать новые Renault 4, Renault 5 и Nissan Micra, однако Sandero для удешевления получит батарею меньшей емкости, чем у собратьев.

Ранее Фокус рассказывал про новый флагманский кроссовер Dacia Bigster.

Также мы писали, что Renault прекратили выпуск самого дешевого электрокара.