Знайомий незнайомець: дебютував новий Mitsubishi ASX 2024 (фото, відео)

Кросовер Mitsubishi ASX оновився зовні та став сучаснішим всередині. Модель пропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 160 сил.

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Презентовано новий Mitsubishi ASX. Компактний кросовер другого покоління пройшов фейсліфтинг услід за побратимом Renault Captur. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Mitsubishi.

Кросоверу змінили передню частину Фото: Mitsubishi

Як відомо, кросовер Mitsubishi ASX другої генерації, який наразі продається в Європі та Австралії, створений на базі Renault Captur. Оновлена модель зовні стала більше відрізнятися від побратима: у неї змінені фари та радіаторна решітка, а в передньому бампері з’явився великий повітрозабірник.

У салоні встановили новий важіль КПП та збільшений тачскрін Фото: Mitsubishi

У салоні замінили важіль КПП та перемикачі на центральній панелі, а також встановили збільшений 10,4-дюймовий тачскрін з мультимедійною системою на платформі Google. А от збільшений віртуальний щиток приладів, як у Renault Captur 2024, новий Mitsubishi ASX не отримав. Зате з'явилися камери кругового огляду та паркувальний автопілот.

Кросовер пропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: Mitsubishi

Двигуни Mitsubishi ASX 2024 не змінилися. Кросовер доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (91 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.), а також у 143-сильній гібридній модифікації E-Tech із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та двома електромоторами.

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