Как изменились цены на популярные б/у авто в Украине во время войны (фото)

В ходе исследования выяснилось, что больше всего подешевела Hyundai Sonata 2009-2014 годов выпуска, а наибольший рост цен отмечен у Volkswagen Passat 2015-2021 годов.

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Авторынок Украины понемногу стабилизируется и, несмотря на войну, подержанные машины продаются и покупаются. Естественно, цены на б/у авто изменились по сравнению с февралем и в Институте исследования авторынка взялись узнать, насколько.

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Эксперты изучили объявления по продаже популярных моделей б/у авто на сайте Auto.ria и определили среднюю стоимость популярных моделей. Хотя нужно учитывать, что указанная продавцом цена не является окончательной, ведь торг никто не отменял.

[ + – ] Массовый Daewoo Lanos продолжает дешеветь Фото: auto.ria.com

Подержанные автомобили поделили на три категории, в зависимости от возраста. Среди авто 2000-2008 года ситуация разная. Самый популярный представитель этого сегмента Daewoo Lanos/Sens в среднем подешевел на 200 долларов (до $2900). В этом нет ничего удивительного, ведь стоимость модели постепенно снижается уже не один год по мере ее старения.

А вот Volkswagen Golf и Passat прибавили в цене примерно 200-300 долларов. Объясняется это повышенным спросом на модели.

[ + – ] Модели 2009-2014 годов выпуска ощутимо подешевели Фото: auto.ria.com

Автомобили 2009-2014 годов выпуска преимущественно подешевели. Бестселлеры Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Hyundai Sonata и Renault Megane теперь доступнее на 400-900 долларов. Причина понятна – бесплатная растаможка авто. Именно эти модели чаще всего пригоняют из-за рубежа.

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В то же время, нулевая растаможка не помогла сбить цены на популярные б/у авто 2015-2021 годов. Дело в том, что относительно свежие Ford Fusion, Volkswagen Passat и Hyundai Sonata традиционно везут из США и закрытие черноморских портов сделало их доставку сложнее и дороже.

[ + – ] Подержанные автомобили возрастом до 7 лет преимщественно подорожали Фото: auto.ria.com

Исключение в этом сегменте составляет Ford Focus. Он подешевел, ведь эту модель привозят как из Америки, так и с Европы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине введены новые ограничения на ввоз евроблях, но бесплатная растаможка пока остается.