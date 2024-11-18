Можуть стати джерелом енергії: в Україні розробили "тролейбуси-павербанки" (фото)

Компанія "Політехносервіс" випускає тролейбуси з автономним ходом і на водні, а також додатково розробила функцію "павербанк".

Українська компанія "Політехносервіс", що спеціалізується на електротранспорті, представила низку рішень, зокрема "тролейбус-павербанк" і тролейбус з автономним ходом. Про це розповів директор підприємства Микола Кугут порталу dev.ua.

Повідомляється, що нещодавно компанія продемонструвала тролейбус, на який можна встановити водневу систему. Цей транспорт може працювати автономно, без необхідності в контактній мережі, використовуючи водень для вироблення електроенергії

Збірка тролейбусів "Політехносервіс" Фото: dev.ua

Крім того, компанія виготовляє тролейбуси з автономним ходом, зокрема й батареї до них, із можливістю заряджання від контактної мережі. Це дає змогу транспорту долати до 30 кілометрів без підключення до енергоносіїв.

Система автономного ходу працює за таким принципом: поки тролейбус рухається під контактною мережею, він заряджає батарею, яку також можна заряджати від мережевої розетки у 380 V. У разі відсутності мережі на маршруті тролейбус автоматично складає струмоприймачі та продовжує рух.

Тролейбус "Політехносервіс" у Чернівцях Фото: dev.ua

Також повідомляється, що компанія додатково розробила функцію "тролейбус-павербанк". Оскільки транспорт має високовольтну батарею і перетворювач, у критичний момент він може стати джерелом живлення, наприклад, для лікарні.

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"Ми є виробником приводу, електронного та електричного обладнання, яке робить тролейбус тим, чим він є. Вважаю, що ми ексклюзивні в Україні, тому що в жодного з виробників тролейбусів немає власного приводу тролейбуса, батареї автономного ходу або інших розробок, якими ми займаємося", — зазначив Микола Кугут.

Наразі компанія випробовує мультиплексну систему, яка збирає всі сигнали по тролейбусу і видає на робоче місце водія. Поки що систему виготовляють для свого тролейбуса, проте в майбутньому планують пропонувати її іншим виробникам як частину обладнання.

Тролейбус від компанії "Політехносервіс" Фото: dev.ua

Нагадаємо, компанія Otherlab анонсувала новий електричний скутер під назвою Lightfoot, який може збільшити свій запас ходу не завдяки швидкій зарядці або швидкій заміні батареї, а від сонця.

Зі свого боку південнокорейська компанія Hogreen Air презентувала на конференції H2 Mobility Energy Environment Technology у Сеулі високошвидкісний дрон з великою дальністю польоту, який працює на водні.