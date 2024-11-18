Можуть стати джерелом енергії: в Україні розробили "тролейбуси-павербанки" (фото)
Компанія "Політехносервіс" випускає тролейбуси з автономним ходом і на водні, а також додатково розробила функцію "павербанк".
Українська компанія "Політехносервіс", що спеціалізується на електротранспорті, представила низку рішень, зокрема "тролейбус-павербанк" і тролейбус з автономним ходом. Про це розповів директор підприємства Микола Кугут порталу dev.ua.
Повідомляється, що нещодавно компанія продемонструвала тролейбус, на який можна встановити водневу систему. Цей транспорт може працювати автономно, без необхідності в контактній мережі, використовуючи водень для вироблення електроенергії
Крім того, компанія виготовляє тролейбуси з автономним ходом, зокрема й батареї до них, із можливістю заряджання від контактної мережі. Це дає змогу транспорту долати до 30 кілометрів без підключення до енергоносіїв.
Система автономного ходу працює за таким принципом: поки тролейбус рухається під контактною мережею, він заряджає батарею, яку також можна заряджати від мережевої розетки у 380 V. У разі відсутності мережі на маршруті тролейбус автоматично складає струмоприймачі та продовжує рух.
Також повідомляється, що компанія додатково розробила функцію "тролейбус-павербанк". Оскільки транспорт має високовольтну батарею і перетворювач, у критичний момент він може стати джерелом живлення, наприклад, для лікарні.Важливо
"Ми є виробником приводу, електронного та електричного обладнання, яке робить тролейбус тим, чим він є. Вважаю, що ми ексклюзивні в Україні, тому що в жодного з виробників тролейбусів немає власного приводу тролейбуса, батареї автономного ходу або інших розробок, якими ми займаємося", — зазначив Микола Кугут.
Наразі компанія випробовує мультиплексну систему, яка збирає всі сигнали по тролейбусу і видає на робоче місце водія. Поки що систему виготовляють для свого тролейбуса, проте в майбутньому планують пропонувати її іншим виробникам як частину обладнання.
Нагадаємо, компанія Otherlab анонсувала новий електричний скутер під назвою Lightfoot, який може збільшити свій запас ходу не завдяки швидкій зарядці або швидкій заміні батареї, а від сонця.
Зі свого боку південнокорейська компанія Hogreen Air презентувала на конференції H2 Mobility Energy Environment Technology у Сеулі високошвидкісний дрон з великою дальністю польоту, який працює на водні.