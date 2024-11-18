Сонячні панелі на багатоповерхівці: українець поділився досвідом встановлення (відео)

За словами голови ОСББ ЖК "Жуковський", сонячні панелі вигідніші від генераторів, оскільки не потребують заправки паливом і повністю безшумні.

У Дніпрі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) ЖК "Жуковський" встановило сонячні панелі, що живитимуть ліфти, насосну станцію та забезпечуватимуть будинок освітленням під час відключень світла. Деталями поділився голова ОСББ ЖК "Жуковський" Віталій Жмуренко в ефірі "ДніпроTV".

Віталій Жмуренко про встановлення сонячних панелей на багатоповерхівці

Віталій Жмуренко зазначив, що думки про панелі вже були давно, ще до початку блекаутів і подорожчання електроенергії. Коли в Україні все ж таки почалися відключення світла, в ОСББ вирішили встановити сонячну електростанцію.

Основне завдання полягало в тому, щоб живити ліфти, насоси та інше обладнання загального користування під час блекаутів, тому станція не розрахована на живлення квартир і комерційних приміщень.

Загальна вартість проєкту для ОСББ ЖК "Жуковський" становить близько 5,5 млн гривень. При цьому варто враховувати, що йдеться про чотири окремі будинки. Таким чином вартість одного проєкту — близько 1,4 млн грн. На сьогодні вже реалізовано один із чотирьох проєктів.

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За словами Віталія Жмуренка, повернути частину витрачених коштів вдалося завдяки програмі Фонду енергоефективності "ГрінДім". По закінченню встановлення сонячної станції на першому будинку ОСББ уже отримало грантову компенсацію близько 935 000 гривень. Сама програма передбачає технічні вимоги, яким має відповідати обладнання.

"Ми спершу зробили вимірювання, подивилися технічну документацію на ліфти, на насоси. Зрозуміли приблизно, яке в нас іде навантаження, споживання. Із цього вже вирішили, які технічні характеристики мають бути в обладнання", — розповів голова ОСББ.

Віталій Жмуренко підкреслив, що взимку, коли сонця менше, генерація знижується. У найпохмуріші дні панелі генерують 10-15 % від загальної потужності. Однак у ЖК є можливість заряджати в пікові години акумулятори, і потім, коли, приміром, увечері немає сонця, використовувати накопичену енергію. В ОСББ очікують, що за рік сонячна станція допоможе знизити витрати на електроенергію мінімум на половину, а також повністю окупитися за 3-4 роки з урахуванням грантів.

Голова ОСББ також розповів, чому як резервне джерело живлення було обрано саме сонячну станцію, а не генератори. Він зазначив, що генератори галасливі, для них потрібне паливо, а також людина, яка буде їх заправляти. За його словами, вартість одного кіловата, згенерованого генератором, ще дорожча ніж із мережі. Своєю чергою сонячні панелі — це разова інвестиція, а ціна генерованого ними кіловата нульова.

Нагадаємо, у Києві багатоквартирний 16-поверховий житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, оснащений обладнанням для сонячної генерації, тепер може постачати надлишок електроенергії в загальну енергомережу країни.

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