Альтернатива сонячним панелям: плитка для дворів і тротуарів може генерувати енергію

Сонячна плитка Onyx Solar підходить для покриття терас, тротуарів і внутрішніх двориків, витримуючи навантаження до 400 кг/м2.

Іспанський виробник інтегрованих у будівлі фотоелектричних систем Onxy Solar представив нову сонячну плитку для генерації енергії, по якій можна ходити. Про це пише pv magazine.

Віцепрезидент з розвитку бізнесу Onyx Solar Дієго Куевас підкреслив, що плитка призначена тільки для пішохідного руху і здатна витримувати навантаження до 400 кг/м2. Вона виготовлена з безпечного скла завтовшки 8 мм з протиковзкою поверхнею.

Сонячна плитка Onyx Solar Фото: Onyx Solar

За даними порталу, плитка підходить для використання на терасах, тротуарах або патіо. Кожна панель важить 23 кг, має розміри 75x75 см і номінальну потужність 75 Вт. Також доступні індивідуальні розміри до 4 м x 2 м.

Повідомляється, що сонячну плитку можна встановлювати на стандартних системах фальшпідлог, таких як ПВХ-полімерні та металеві п'єдестали, що дає змогу виконувати електричні з'єднання на задній стороні кожної панелі.

Сонячна плитка Onyx Solar Фото: Onyx Solar

Наразі компанія вже постачає сонячну плитку таким компаніям, як Apple, а також іспанським установам, як-от Місто мистецтв і науки у Валенсії та Королівський театр у Мадриді.

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"У Нью-Йорку, ми вже постачали плитку для підлоги для чотирьох різних проєктів приватних резиденцій. Як ви знаєте, нерухомість у Нью-Йорку коштує надзвичайно дорого, і цей продукт допомагає забудовникам і власникам будівель генерувати поновлювану енергію на місці, не втрачаючи жодного квадратного фута корисної площі", — зазначив Дієго Куевас.

Нагадаємо, дослідницька група під керівництвом Міжнародного університету Каталонії в Іспанії розробила "сонячну цеглу", поєднавши текстильну керамічну технологію (TCT) та перовскітні фотоелектричні елементи.

Зі свого боку німецька компанія Heliatek створила альтернативу традиційним сонячним панелям у вигляді сонячної плівки на основі органічних фотоелектричних елементів, яка може перетворити практично будь-яку будівлю на генератор енергії.