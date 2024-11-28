Альтернатива солнечным панелям: плитка для дворов и тротуаров может генерировать энергию

Солнечная плитка Onyx Solar подходит для покрытия террас, тротуаров и внутренних двориков, выдерживая нагрузку до 400 кг/м2.

Испанский производитель интегрированных в здания фотоэлектрических систем Onxy Solar представил новую солнечную плитку для генерации энергии, по которой можно ходить. Об этом пишет pv magazine.

Вице-президент по развитию бизнеса Onyx Solar Диего Куевас подчеркнул, что плитка предназначена только для пешеходного движения и способна выдерживать нагрузку до 400 кг/м2. Она изготовлена из безопасного стекла толщиной 8 мм с противоскользящей поверхностью.

Солнечная плитка Onyx Solar Фото: Onyx Solar

По данным портала, плитка подходит для использования на террасах, тротуарах или патио. Каждая панель весит 23 кг, имеет размеры 75x75 см и номинальную мощность 75 Вт. Также доступны индивидуальные размеры до 4 м x 2 м.

Сообщается, что солнечную плитку можно устанавливать на стандартных системах фальшполов, таких как ПВХ-полимерные и металлические пьедесталы, что позволяет выполнять электрические соединения на задней стороне каждой панели.

Солнечная плитка Onyx Solar Фото: Onyx Solar

На данный момент компания уже поставляет солнечную плитку таким компаниям, как Apple, а также испанским учреждениям, таким как Город искусств и науки в Валенсии и Королевский театр в Мадриде.

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"В Нью-Йорке, мы уже поставляли напольную плитку для четырех различных проектов частных резиденций. Как вы знаете, недвижимость в Нью-Йорке стоит чрезвычайно дорого, и этот продукт помогает застройщикам и владельцам зданий генерировать возобновляемую энергию на месте, не теряя ни одного квадратного фута полезной площади", — отметил Диего Куевас.

Напомним, исследовательская группа под руководством Международного университета Каталонии в Испании разработала "солнечный кирпич", соединив текстильную керамическую технологию (TCT) и перовскитные фотоэлектрические элементы.

В свою очередь немецкая компания Heliatek создала альтернативу традиционным солнечным панелям в виде солнечной пленки на основе органических фотоэлектрических элементов, которая может превратить практически любое здание в генератор энергии.