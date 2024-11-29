Для генерации энергии в море: представлена необычная система из солнечных панелей (фото)

Новая плавучая конструкция может генерировать электроэнергию, выдерживая волны высотой до 4 метров, утверждают исследователи.

Группа исследователей из Университета науки и технологий Цзянсу в Китае разработала новую конструкцию плавучей фотоэлектрической системы (FPV), устойчивую к волнам в прибрежных водах. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что новая система состоит из ряда понтонов в сочетании с опорной конструкцией ферменной рамы для солнечных панелей. Чтобы оценить гидродинамические характеристики конструкции, ученые использовали модель масштаба 1:20, испытав ее в волновом бассейне университета.

Новая конструкция плавучей фотоэлектрической системы Фото: Университет науки и технологий Цзянсу

"Результаты показали, что новая система FPV может выдерживать высоту волн до 4 метров", — заявил один из авторов исследования Шэн Сюй.

Важно

Поддержка для энергосистемы: в Украине построят новые солнечные электростанции

Всего исследователи провели двадцать один тест системы, изучая ее поведение при различных частотах и направлениях волн. Кроме того, команда использовала проверенную компьютерную модель для моделирования гидродинамических характеристик и натяжения швартовов FPV в экстремальных морских условиях.

"Обширный анализ исследования, включающий спектральный анализ и оценку реакции на движение, демонстрирует адаптивность и эффективность системы FPV в морской среде. Эти результаты будут способствовать будущему развитию систем FPV, гарантируя, что они смогут выдерживать трудности, возникающие в условиях шельфа", — отметили ученые.

Напомним, испанский производитель интегрированных в здания фотоэлектрических систем Onxy Solar представил новую солнечную плитку для генерации энергии, по которой можно ходить.

В свою очередь китайская исследовательская группа разработала портативную фотоэлектрическую систему, интегрированную в воздушный шар (BIPVS), для аварийной генерации солнечной энергии.