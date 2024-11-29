Маленькая, но мощная: представлена тихая ветряная турбина для дома Blade X1 (фото)

Турбину Blade X1 от Cell Technologies можно легко установить крыше, в саду или ​​на столбе, прикрепленном к стене дома, утверждают разработчики.

Голландский стартап Cell Technologies представил компактную ветряную турбину Blade X1, которая, по словам разработчиков, может обеспечить энергией целый дом. Об этом пишет TrendWatching.

Сообщается, что до сих пор ветрогенераторы для дома не получили широкого распространения, в первую очередь, из-за неэффективности маленьких турбин в застроенных районах. Среди прочих причин — шум, вибрация, эстетические проблемы и высокие первоначальные затраты.

Турбины Blade X1 Фото: Cell Technologies

По словам разработчиков, Blade X1 может произвести революцию в бытовой ветроэнергетике. Эту турбину высотой 1,40 м и диаметром 60 см можно легко установить на плоской крыше, в саду или ​​на столбе, прикрепленном к стене дома. Она безопасна для птиц и практически бесшумна.

Изобретатели Blade X1 Марсель Наактнау и Франсуа Уйбрегтс Фото: De Ondernemer

Несмотря на компактный размер, Blade X1 способна генерировать от 2500 до 3000 киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для питания среднестатистического домохозяйства. Конструкция турбины позволяет использовать энергию ветра как на входе, так и на выходе.

Турбина Blade X1 Фото: De Ondernemer

Cell Technologies позиционирует свою новую турбину как доступный источник чистой энергии для большинства домовладельцев и арендаторов. Ожидается, что производство турбины начнется в конце 2025 года, а ее цена составит 2 500 евро.

Напомним, испанский производитель интегрированных в здания фотоэлектрических систем Onxy Solar представил новую солнечную плитку для генерации энергии, по которой можно ходить.

В свою очередь группа исследователей из Университета науки и технологий Цзянсу в Китае разработала новую конструкцию плавучей фотоэлектрической системы, устойчивую к волнам в прибрежных водах.