Енергія для 600 000 людей: в Україні побудують вітряну станцію потужністю 200 МВт

Очікується, що нова вітроелектростанція на заході України вироблятиме приблизно 700 ГВт-год чистої електроенергії на рік.

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Компанія Elementum Energy, що належить міжнародній VR Capital Group, запускає проєкт із будівництва вітряної електростанції потужністю 200 МВт на заході України. Про це пише Ukraine Business News (UBN).

Як зазначають у виданні, Elementum Energy є найбільшим в Україні виробником альтернативної електроенергії. Нову вітроелектростанцію буде побудовано на стику Львівської, Тернопільської та Рівненської областей, а загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме понад 300 мільйонів євро.

Очікується, що турбіни вироблятимуть приблизно 700 ГВт-год на рік. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією майже 600 000 українців. Компанія планує розпочати будівництво об'єкта протягом року.

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За даними порталу, у 2022–2024 роках в Україні було введено в експлуатацію понад 860 МВт нових потужностей відновлюваної енергетики. Так, на початку цього року на Закарпатті розпочала роботу вітряна електростанція, яка вже виробила один мільйон кВт-год електроенергії.

Крім того, на Волині ведеться будівництво вітропарку, що складається з більш ніж 20 вітроустановок, а в Хмельницькій області завершується будівництво однієї з двох вітроелектростанцій потужністю 2 МВт.

Нагадаємо, компанія GreenSpur розробила попередній проєкт вітрогенератора потужністю 15 МВт, який перевершує поточні галузеві стандарти за потужністю та розміром.

Також повідомлялося, що у найпотужнішої у світі вітряної турбіни MySE 18.X потужністю 20 МВт від китайської компанії Mingyang відламалися кілька лопатей.