Энергия для 600 000 человек: в Украине построят ветряную станцию мощностью 200 МВт

Ожидается, что новая ветроэлектростанция на западе Украине будет вырабатывать около 700 ГВт·ч чистой электроэнергии в год.

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Компания Elementum Energy, принадлежащая международной VR Capital Group, запускает проект по строительству ветряной электростанции мощностью 200 МВт на западе Украины. Об этом пишет Ukraine Business News (UBN).

Как отмечают в издании, Elementum Energy является крупнейшим в Украине производителем альтернативной электроэнергии. Новая ветроэлектростанция будет построена на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей, а общий объем инвестиций в проект составит более 300 миллиона евро.

Ожидается, что турбины будут вырабатывать около 700 ГВт·ч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 600 000 украинцев. Компания планирует начать строительство объекта в течение года.

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По данным портала, в 2022–2024 годах в Украине было введено в эксплуатацию более 860 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Так, в начале этого года на Закарпатье начала работу ветряная электростанция, которая уже выработала один миллион кВт·ч электроэнергии.

Кроме того, на Волыни ведется строительство ветропарка, состоящего из более чем 20 ветроустановок, а в Хмельницкой области завершается строительство одной из двух ветроэлектростанций мощностью 2 МВт.

Напомним, компания GreenSpur разработала предварительный проект ветрогенератора мощностью 15 МВт, который превосходит текущие отраслевые стандарты по мощности и размеру.

Также сообщалось, что у самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X мощностью 20 МВт от китайской компании Mingyang отломались несколько лопастей.