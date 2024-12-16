Энергия для 600 000 человек: в Украине построят ветряную станцию мощностью 200 МВт
Ожидается, что новая ветроэлектростанция на западе Украине будет вырабатывать около 700 ГВт·ч чистой электроэнергии в год.
Компания Elementum Energy, принадлежащая международной VR Capital Group, запускает проект по строительству ветряной электростанции мощностью 200 МВт на западе Украины. Об этом пишет Ukraine Business News (UBN).
Как отмечают в издании, Elementum Energy является крупнейшим в Украине производителем альтернативной электроэнергии. Новая ветроэлектростанция будет построена на стыке Львовской, Тернопольской и Ровенской областей, а общий объем инвестиций в проект составит более 300 миллиона евро.
Ожидается, что турбины будут вырабатывать около 700 ГВт·ч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 600 000 украинцев. Компания планирует начать строительство объекта в течение года.
По данным портала, в 2022–2024 годах в Украине было введено в эксплуатацию более 860 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Так, в начале этого года на Закарпатье начала работу ветряная электростанция, которая уже выработала один миллион кВт·ч электроэнергии.
Кроме того, на Волыни ведется строительство ветропарка, состоящего из более чем 20 ветроустановок, а в Хмельницкой области завершается строительство одной из двух ветроэлектростанций мощностью 2 МВт.
Напомним, компания GreenSpur разработала предварительный проект ветрогенератора мощностью 15 МВт, который превосходит текущие отраслевые стандарты по мощности и размеру.
Также сообщалось, что у самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X мощностью 20 МВт от китайской компании Mingyang отломались несколько лопастей.