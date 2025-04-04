Подвоїть кількість електроенергії: створено турбіну, яка працює на воді (фото)

Норвезька компанія World Wide Wind (WWW) розробила вітряну турбіну з двома турбінами, що обертаються в протилежних напрямках уздовж вертикальної осі. Цей вітрогенератор плаває на поверхні води без будь-якої опори на дні.

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Принцип роботи вітряної турбіни WWW розкрив портал ECOticias. За даними виробника, ця конструкція може подвоїти кількість електроенергії порівняно зі звичайними вітрогенераторами.

Турбіни WWW спроектовані так, щоб плавати у воді, не вкорінюючись у морському дні. Це означає, що турбіни можна розміщувати над глибокими океанськими водами, далеко від морських пейзажів, які звичайні вітряні турбіни часто псують.

На відміну від класичних вітрогенераторів, конструкція World Wide Wind менш важка зверху, тому вона навряд чи перекинеться. Крім того, це дозволяє лопатям бути більшими. У поєднанні з лопатями, які обертаються в протилежних напрямках, це дає змогу турбіні вловлювати більше енергії вітру.

Вітряна турбіна WWW Фото: World Wide Wind

Устаткування, що вимагає високого рівня обслуговування, розміщується біля основи турбіни або під водою. Відповідно, технічному персоналу не потрібно підніматися на велику висоту, як у випадку з традиційними вітряками.

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На 30% менше електроенергії: що насправді шкодить вітряним турбінам

У виданні зазначили, що турбіна WWW має потенціал для значного скорочення простору, робочої сили та капітальних потреб традиційних вітряних електростанцій. За рахунок цього більше людей зможуть використовувати енергію вітру як основне джерело електроенергії.

Нагадаємо, одним з альтернативних джерел енергії є мікрогідроелектростанції. Це компактні системи, які використовують поточну воду для виробництва електрики.

Також повідомлялося, що інженер Азіз Халілі спроектував нову версію турбіни у формі келиха для шампанського, яка використовує фізичний принцип, що дає змогу літакам злітати.