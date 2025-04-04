Удвоит количество электроэнергии: создана турбина, которая работает на воде (фото)

Норвежская компания World Wide Wind (WWW) разработала ветряную турбину с двумя вращающимися в противоположных направлениях турбинами вдоль вертикальной оси. Этот ветрогенератор плавает на поверхности воды без какой-либо опоры на дне.

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Принцип работы ветряной турбины WWW раскрыл портал ECOticias. По данным производителя, эта конструкция может удвоить количество электроэнергии по сравнению с обычными ветрогенераторами.

Турбины WWW спроектированы так, чтобы плавать в воде, не укореняясь в морском дне. Это означает, что турбины можно размещать над глубокими океанскими водами, вдали от морских пейзажей, которые обычные ветряные турбины часто портят.

В отличие от классических ветрогенераторов, конструкция World Wide Wind менее тяжелая сверху, поэтому она вряд ли опрокинется. Кроме того, это позволяет лопастям быть больше. В сочетании с лопастями, которые вращаются в противоположных направлениях, это позволяет турбине улавливать больше энергии ветра.

Оборудование, требующее высокого уровня обслуживания, размещается у основания турбины или под водой. Соответственно, техническому персоналу не нужно подниматься на большую высоту, как в случае с традиционными ветряками.

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В издании отметили, что турбина WWW имеет потенциал для значительного сокращения пространства, рабочей силы и капитальных потребностей традиционных ветряных электростанций. За счет этого больше людей смогут использовать энергию ветра в качестве основного источника электроэнергии.

Напомним, одним из альтернативных источников энергии являются микрогидроэлектростанции. Это компактные системы, которые используют текущую воду для производства электричества.

Также сообщалось, что инженер Азиз Халили спроектировал новую версию турбины в форме бокала для шампанского, которая использует физический принцип, позволяющий самолетам взлетать.