Обеспечат дом "бесконечной" энергией: как работают необычные генераторы на воде

Одним из альтернативных источников энергии являются микрогидроэлектростанции. Это компактные системы, которые используют текущую воду для производства электричества.

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Об преимуществах и недостатках микрогидроэнергетики пишет портал ECOticias.

В микрогидроэлектростанциях поток воды вращает турбины, вырабатывающие электроэнергию для обеспечения дома. Выходная мощность таких систем составляет около 100 КВт.

Подобные источники энергии не производят парниковых газов, поэтому считаются экологичными. Еще одно преимущество микрогидроэнергетических систем — универсальность. Их можно устанавливать как в инженерных каналах для отвода воды, так и в ручьях и реках, являющихся практически "бесконечными" источниками энергии.

В издании отметили, что эти электростанции не требуют больших расходов на эксплуатацию и сервис. При этом они могут помочь сэкономить на счетах и снизить зависимость дома от обще энергосети.

Перед установкой микрогидроэлектростанций следует решить ряд важных вопросов. Основная проблема — то постоянный доступ к воде. Для производства электроэнергии системе требуется обильный поток, поэтому производство электроэнергии может снижаться из-за сезонных изменений уровня потока воды.

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Кроме того, при установке подобных генераторов следует оценить их воздействие на окружающую среду. Их техническая инфраструктура может нарушить местные экосистемы, а также повлиять на популяции водных жителей.

Напомним, канадская компания Idenergie, разработала инновационное устройство, которое генерирует электричество из течения реки.

В свою очередь промышленный дизайнер Райан Чон Ву Чо разработал ES Pipe Waterwheel — мини-турбину, которая производит энергию из водопроводной воды.