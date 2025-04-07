Больше электроэнергии для дома: новая солнечная панель собирает свет с двух сторон

Немецкая компания AE Solar выпустила новые двусторонние солнечные панели серии Terra под названием CMD-L144BD. Они устанавливаются вертикально и генерируют больше электричества за счет солнечных элементов на обратной стороне.

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Характеристики новых модулей раскрыл портал pv magazine. Это панели n-типа с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon) с максимальной выходной мощностью от 560 Вт до 580 Вт. Прирост мощности на задней стороне оценивают в 10%.

Каждая панель весит 33 килограмма, включает 144 полуэлемента и обеспечивает эффективность модуля от 20,62% до 21,36%. Габариты панели составляют 1,19х 2,3 метра, а толщина — 30 миллиметров. Она также имеет раму из анодированного алюминиевого сплава толщиной 30 мм и стеклянную крышку толщиной 2,0 мм.

По данным компании, в новой конструкции межсоединений распределительные коробки и кабели смещены к краям модулей. Кроме того, оптимизированная технология каркаса устранила самозатенение солнечных элементов на задней стороне.

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Небольшой "трюк" повышает эффективность солнечных панелей: что сделали ученые

"Новый модуль Terra — это уникальный фотоэлектрический модуль, разработанный для значительного повышения энергоэффективности и долговечности для различных применений, с дополнительными преимуществами для установки агро-фотоэлектрических систем", — сказал представитель компании изданию.

Напомним, ранее компания Next2Sun представила первый в мире двусторонний солнечный забор.

В свою очередь ученые из Испании разработали полупрозрачную солнечную панель, которую можно встроить в фасад здания.