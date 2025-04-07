Більше електроенергії для дому: нова сонячна панель збирає світло з двох сторін

Німецька компанія AE Solar випустила нові двосторонні сонячні панелі серії Terra під назвою CMD-L144BD. Вони встановлюються вертикально і генерують більше електрики за рахунок сонячних елементів на зворотному боці.

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Характеристики нових модулів розкрив портал pv magazine. Це панелі n-типу з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon) з максимальною вихідною потужністю від 560 Вт до 580 Вт. Приріст потужності на задньому боці оцінюють у 10%.

Кожна панель важить 33 кілограми, містить 144 напівелементи і забезпечує ефективність модуля від 20,62% до 21,36%. Габарити панелі становлять 1,19х 2,3 метра, а товщина — 30 міліметрів. Вона також має раму з анодованого алюмінієвого сплаву завтовшки 30 мм і скляну кришку завтовшки 2,0 мм.

За даними компанії, у новій конструкції міжз'єднань розподільні коробки і кабелі зміщені до країв модулів. Крім того, оптимізована технологія каркаса усунула самозатінення сонячних елементів на задній стороні.

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"Новий модуль Terra — це унікальний фотоелектричний модуль, розроблений для значного підвищення енергоефективності та довговічності для різних застосувань, з додатковими перевагами для встановлення агро-фотоелектричних систем", — сказав представник компанії виданню.

Нагадаємо, раніше компанія Next2Sun представила перший у світі двосторонній сонячний паркан.

Своєю чергою вчені з Іспанії розробили напівпрозору сонячну панель, яку можна вбудувати у фасад будівлі.