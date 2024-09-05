В Китае показали самую мощную в мире ветряную турбину на 20 МВт: как она работает

Благодаря огромному ветровому ротору диаметром 260-292 м, ветряк имеет максимальную площадь охвата ветром более 66,9 кв. м.

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Компания Mingyang Smart Energy показала "крупнейшую в мире морскую ветровую турбину одной мощности", которая сейчас устанавливается в Хайнане, Китай. Турбина имеет выходную мощность до 20 МВт, превышая предыдущую модель на 18 МВт 2023 года, об этом сообщает ресурс newatlas.com.

Сама компания Mingyang Smart Energy называет турбину "легкой, модульной и высоконадежной." Поскольку установка имеет большой размер, можно надеяться, что она выдержит экстремальные погодные условия.

Такие амбициозные проекты важны не только для увеличения производства чистой энергии, но и для того, чтобы сделать такие усилия более рентабельными. Как отмечают в компании Mingyang Smart Energy, благодаря огромному ветровому ротору диаметром 260-292 м, ветряк имеет максимальную площадь охвата ветром более 66,9 кв. м.

В то же время есть огромный потенциал для получения гораздо больше энергии для наших нужд от подобных морских ветровых проектов. Благодаря стабильно сильным ветрам в море эти турбины могут производить энергию надежнее и эффективнее, чем ветровые турбины на суше. Также ранее стало известно, что вибрирующие ветряные турбины заменят обычные ветряки, ведь им достаточно небольшой скорости ветра.

Mingyang также разрабатывает большую морскую турбину, способную производить 22 МВт электроэнергии. Ее планируется установить в следующем году, с площадью более 75,4 кв. м. Это огромный размер для подобных турбин.

Ранее мы писали о том, что эта самая мощная в мире ветряная турбина обеспечит электричеством 20 тысяч домов. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) объявила о начале строительства гигантского морского ветряка еще в 2023 году.