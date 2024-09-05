У Китаї оказали найпотужнішу у світі вітряну турбіну на 20 МВт: як вона працює

Завдяки величезному вітровому ротору діаметром 260-292 м, вітряк має максимальну площу охоплення вітром понад 66,9 кв. м.

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Компанія Mingyang Smart Energy показала "найбільшу у світі морську вітрову турбіну однієї потужності", що зараз встановлюється в Хайнані, Китай. Турбіна має вихідну потужність до 20 МВт, перевищуючи попередню модель на 18 МВт 2023 року, про це повідомляє ресурс newatlas.com.

Сама компанія Mingyang Smart Energy називає турбіну "легкою, модульною та високонадійною." Оскільки установка має великий розмір, можна сподіватися, що вона витримає екстремальні погодні умови.

Такі амбітні проєкти важливі не лише для збільшення виробництва чистої енергії, але й для того, щоб зробити такі зусилля більш рентабельними. Як зазначають у компанії Mingyang Smart Energy, завдяки величезному вітровому ротору діаметром 260-292 м, вітряк має максимальну площу охоплення вітром понад 66,9 кв. м.

Водночас є величезний потенціал для отримання набагато більше енергії для наших потреб від подібних морських вітрових проєктів. Завдяки стабільно сильним вітрам у морі ці турбіни можуть виробляти енергію надійніше та ефективніше, ніж вітрові турбіни на суші. Також раніше стало відомо, що вібруючі вітряні турбіни замінять звичайні вітряки, адже їм достатньо невеликої швидкості вітру.

Mingyang також розробляє більшу морську турбіну, здатну виробляти 22 МВт електроенергії. Її заплановано встановити наступного року, із площею понад 75,4 кв. Це — величезний розмір для подібних турбін.

Раніше ми писали про те, що ця найпотужніша у світі вітряна турбіна забезпечить електрикою 20 тисяч будинків. Китайська державна суднобудівна корпорація (CSSC) оголосила про початок будівництва гігантського морського вітряка ще у 2023 році.