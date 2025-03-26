Ситуація із цінами на бензин динамічна: в умовах падіння курсу гривні, зміни оподаткування, акцизної політики та прискорення інфляції на початку року вони мали б зростати, проте неочікувано стабілізувалися. Фокус з'ясував причини.

Related video

Прогноз щодо зростання цін на пальне 2025-го до понад 13% експерти ринку надавали ще на початку року. Проте, як стверджувалося в інфляційному звіті НБУ, низька ціна на нафту у світі здатна уповільнити цей процес. Тож, у чому причина зниження цін на АЗС і що буде з бензином далі?

Ціни на бензин пішли на спад: яка ситуація на АЗС

Навесні вартість бензину на АЗС знизилися. Так, 17 березня ціни на бензин А-95 трималися позначки 56,66 грн. за літр, а 18-го — 56,43 грн. за літр.

У березні в Україні вартість бензину на АЗС знизилися Фото: Getty

Дизпаливо здешевшало відповідно з 55,13 гривні/літр до 54,8 гривні/літр. По скрапленому газу тенденція не така помітна, але вона також є — 36,93 грн. за літр проти 36,85 грн. за літр.

Станом на 25 березня зниження цін на автомобільне паливо триває. Ціна літру бензину А-95 на українських АЗС у середньому становить 55,7 грн., дизель коштує 54,3 гр.і, автогаз — 36,35 грн.

Навесні вартість бензину на АЗС знизилися. Так, 17 березня ціни на бензин А-95 трималися позначки 56,66 грн. за літр, а 18-го — 56,43 грн. за літр

Як підтвердив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергiй Куюн, ціни на пальне почали знижуватись слідом за нафтою, вартість якої від початку 2025-го підскочила з 75 доларів до 82 доларів за баррель, а потім впала до 70 доларів за барель.

Він зауважив, що система нафтоутворення на нафтопродукти має декілька факторів. І якщо на початку року, коли зросли акцизи, відбулося підвищення цін, то із зниженням цін на нафту ситуація стабілізувалася. За його словами, взимку на стелах АЗС реалізувався лише фактор підвищення акцизу. Фактор зростання світових цін на нафту, який тривав на початку року, був амортизований старими запасами дешевого пального та маржею роздрібних мереж.

Ціни на бензин залежать від світових цін на нафту

Чого чекати далі від цін на бензин та дизель

"Якщо ці 70 доларів (за барель нафти, — Фокус) втримаються й надалі, протягом пару тижнів побачимо ще мінус 1-1,5 грн. за літр. Цікаво, що попри збільшення акцизу за останні півроку на 3-4 грн. за літр, ціни на бензин й дизель майже не змінились", — сказав Куюн у розмові з Фокусом.

Бензин може втратити в ціні ще гривню на літрі впродовж декількох тижнів. Проте загалом ситуація залежатиме від світових цін на нафту, а також коливань курсу гривні

За його словами, бензин може втратити в ціні ще гривню на літрі впродовж декількох тижнів. Проте загалом ситуація залежатиме від світових цін на нафту, а також коливань курсу гривні.

Раніше Фокус опитував експертів паливного ринку щодо роботи АЗС через ситуацію із реєстраторами розрахункових операцій. Тоді експерт з енергетичних питань, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн зазначив, що критична інфраструктура без пального не залишиться. А те, що, відомства вчасно не підготували протокол, ринок не зупинить.