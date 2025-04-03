А-95 со спиртом: что надо знать водителям в Украине о бензине с примесями

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С 1 мая в Украине весь А-95 обязательно будет содержать спиртовую примесь. Из своего опыта: спиртовой бензин — это нормально, если авто активно ездит. Залили 20 литров, выкатали за день-два-три: никаких проблем.

Но если машина стоит или ездит мало, начинаются нюансы из-за гигроскопичности спирта — он впитывает влагу из воздуха.

Типичная ситуация: утром после ночной стоянки двигатель заводится, но как-то неуверенно, шумнее работает, пока не прогреется — "тупит", реагирует с задержкой, иногда троит. Особенно это заметно в сырые дни или при перепадах температур.

Приходится чаще проверять свечи, топливные фильтры, а иногда и добавлять присадки для стабилизации топлива и вывода конденсата.

Общий вывод: не смертельно, переживем. Тем более, что законодательство не обязывает добавлять спирт в 98-й бензин. Лично я буду заправляться именно им. Однако это актуально для тех, кто имеет авто с ГБО (газобаллонным оборудованием — Ф.) и бензин нужен только для прогрева.

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