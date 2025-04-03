А-95 зі спиртом: що треба знати водіям в Україні про бензин із домішками

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З 1 травня в Україні весь А-95 обов’язково міститиме спиртову домішку. Зі свого досвіду: спиртовий бензин — це нормально, якщо авто активно їздить. Залили 20 літрів, викатали за день-два-три: жодних проблем.

Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси через гігроскопічність спирту — він вбирає вологу з повітря.

Типова ситуація: вранці після нічної стоянки двигун заводиться, але якось невпевнено, шумніше працює, поки не прогріється — "тупить", реагує із затримкою, іноді троїть. Особливо це помітно в сирі дні або під час перепаду температур.

Доводиться частіше перевіряти свічки, паливні фільтри, а іноді й додавати присадки для стабілізації пального й виводу конденсату.

Загальний висновок: не смертельно, переживемо. Тим паче, що законодавство не зобов'язує додавати спирт до 98-го бензину. Особисто я буду заправлятися саме ним. Однак це актуально для тих, хто має авто з ГБО (газобалонним обладнанням — Ф.) і бензин потрібен лише для прогріву.

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