А-95 зі спиртом: що треба знати водіям в Україні про бензин із домішками
З 1 травня в Україні весь бензин А-95 обов'язково міститиме спиртову домішку. Журналіст Владислав Бовсуновський пояснює, які неприємні особливості матиме ця суміш і як він сам збирається з цим боротися.
З 1 травня в Україні весь А-95 обов’язково міститиме спиртову домішку. Зі свого досвіду: спиртовий бензин — це нормально, якщо авто активно їздить. Залили 20 літрів, викатали за день-два-три: жодних проблем.
Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси через гігроскопічність спирту — він вбирає вологу з повітря.
Типова ситуація: вранці після нічної стоянки двигун заводиться, але якось невпевнено, шумніше працює, поки не прогріється — "тупить", реагує із затримкою, іноді троїть. Особливо це помітно в сирі дні або під час перепаду температур.
Доводиться частіше перевіряти свічки, паливні фільтри, а іноді й додавати присадки для стабілізації пального й виводу конденсату.
Загальний висновок: не смертельно, переживемо. Тим паче, що законодавство не зобов'язує додавати спирт до 98-го бензину. Особисто я буду заправлятися саме ним. Однак це актуально для тих, хто має авто з ГБО (газобалонним обладнанням — Ф.) і бензин потрібен лише для прогріву.
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