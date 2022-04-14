"Мінус 5-6 грн на літрі". Що дає і чого не дає зниження податків на паливо

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У середині березня уряд обнулив акцизний збір і знизив із 20% до 7% ПДВ на моторні палива. Діаграма ілюструє ефект цього рішення — на сьогодні маємо бензин дешевше розрахункової ціни з податками на 13,34 грн/л, дизпальне — на 11,83 грн/л.

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[ + – ] Регулювальна ціна на АЗС — 33,53 та 37,43 грн/л

Без цього дизпальне сьогодні було б на стелі впритул до 50 грн/л.

За моїми оцінками, українські споживачі будуть економити більш ніж 4,5 млрд грн щомісяця.

Тепер поглянемо, що там на ринку. Адже вся ця економія відбудеться тільки за наявності пального як такого.

За розрахунками за формулою Мінекономіки, яку я використовував для вищенаведеної динаміки, середня собівартість постачання за останній місяць становить 30,22 та 34,53 грн/л відповідно по бензину А-95 та ДП. У той же час регульована ціна на АЗС — 33,53 та 37,43 грн/л.

Націнка становить 3,31 та 2,90 грн/л (нагадаю, у формулі Мінекономіки вона зафіксована на рівні 4,5 та 5 грн відповідно). Забираємо 2 грн/л витрат на реалізацію (зарплатня, енергоресурси, вторинна логістика тощо) й отримаємо розрахунковий чистий прибуток 1,31 та 0,9 грн/л.

На 1,65-1,8 грн/л є віщим заробіток на преміальних видах пального.

Треба зазначити, що цей розрахунок справедливий, по-перше, за умов постачання залізничних партій, по-друге, з реалізацією у західних областях. Для східних, південних і центральних областей ще варто додати 1 грн/л транспортування бензовозом.

Але важлива ремарка. Розрахунок вартості імпорту гіпотетичний, тому що фізично потрібних обсягів немає. Наразі імпорт розпочали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах.

Більш реальними для ринку центру, сходу та півдня є наявні оптові пропозиції за старих запасів за ціною 35 грн/л на бензин та 40-42 грн/л на ДП.

Тому в цих регіонах власник невеликої мережі отримує "гіпотетичний" нуль, а реально — мінус довжиною 5-6 грн на літрі.

Дрібні та середні регіональні мережі вимушені зупинятись, що призводить до швидкого спустошення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального та змушені вводити додаткові обмеження.

Буденним зараз є явище, коли за кеш пального немає, тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти).

Ситуація різко погіршилась після зупинки Кременчуцького НПЗ та потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію ідуть дуже повільно.

Джерело.