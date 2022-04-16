Два хаби та кластери. Як вирішити транспортні проблеми України у воєнний час

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На початку березня, говорячи про формат мобілізаційної економіки, я відзначав кілька важливих моментів:

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Умовне вирішення економетричної "транспортної задачі" для координації логістичних потоків. Включення малого та середнього бізнесу до системи держзамовлення в контексті соціальних проєктів. Застосування хабового принципу накопичення та перерозподілу гуманітарних потоків.

Брифінг в Офісі президента показав, що багато чого в цьому напрямку вдалося зробити.

Голова Офісу Андрій Єрмак розповів про роботу Координаційного штабу із соціальних і гуманітарних проєктів.

Вдалося вирішити те саме "транспортне завдання" в масштабах країни, систематизувавши та впорядкувавши логістичні потоки.

Створено портал гуманітарної допомоги для населення.

На мою думку, серед перспективних напрямків — упорядкування колосальних приватних транспортних потоків.

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Щоб не у Фейсбуці писати "довезу до Львова двох людей", а просто залишити заявку на перевезення на онлайн-платформі державного українського аналога "Блаблакар" із опцією гуманітарних перевезень (передати ліки тощо).

Можливо, таку платформу варто інтегрувати з "Дією".

Другий напрямок озвучив заступник керівника Офісу – Кирило Тимошенко.

Малий і середній бізнес активно залучається в межах держзамовлення до виробництва гуманітарних продуктових наборів — понад 10 млн штук, які розподілятимуться серед тих, хто їх потребує.

Залізниця вирішує найскладніші евакуаційні завдання.

Створено ефективну систему шефства, коли одна тилова область бере під свою опіку одну фронтову, вирішуючи завдання гуманітарного забезпечення.

І моя улюблена концепція:

Хабовий і кластерний принцип вирішення будь-якого соціально-економічного завдання

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про "двотактну" хабову модель забезпечення населення гуманітарними вантажами:

а) базовий накопичувальний хаб у Львівській області, де перетинаються основні потоки із заходу;

б) транзитний хаб у Дніпропетровській області, який виконує роль роздавального майданчика для фронтових областей.

Варто також зазначити, що медійна активність президента України Володимира Зеленського, окрім опцій у вигляді системної підтримки стратегічних союзників, має ще й бонус у вигляді суттєвої фінансової підтримки світових селебриті: зібрано за допомогою приватних ініціатив майже мільярд доларів, із яких у розпорядження держави передано 5%. Інші кошти розподіляються приватно.

Україна ніколи не стикалася з таким масштабним викликом у новітній історії.

Та що там казати: Європа не стикалася з часів Другої світової.

Навіть криза в Югославії виявилася меншою за масштабом.

Варто зазначити, що рівень і якість відповідей на такі виклики виявився, у нашому випадку, пропорційним.

Україна в найкоротший термін змогла налагодити роботу колосального логістичного механізму, який вирішує системні гуманітарні та соціальні завдання.

Я думаю, що в цьому випадку Україна знову здивувала світ своєю резистентністю до зовнішніх шоків і здивує в хорошому значенні ще не раз.

Джерело.