Путін пообіцяв росіянам рекордний урожай зерна: окупанти тоннами крадуть його з України

Цього сезону керівництво РФ очікує зібрати 130 млн тонн урожаю, тоді як з України з початку вторгнення окупанти викрали майже 500 тисяч тонн зерна.

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На тлі масового вивезення окупантами зернових з території України президент РФ Володимир Путін повідомив, що цього року врожай у Росії може досягти рекордного показника 130 млн тонн. Про це російський лідер повідомив у процесі наради з урядом у четвер, 12 травня.

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"Цього року очікується хороший урожай. За оцінками фахівців, звичайно, це попередні оцінки, але все ж таки, збір зерна може становити 130 мільйонів тонн, зокрема 87 мільйонів тонн пшениці. Якщо так станеться... то це стане рекордом за всю історію Росії", — сказав Путін.

Президент РФ додав, що врожай зернових цього року дозволить не лише із запасом забезпечити потреби держави, а й збільшити постачання на зовнішній ринок.

Попри "рекордний урожай": Росія вивозить зерно з України

Тим часом російські військові продовжують вивезення українського зерна з тимчасово окупованих під час повномасштабної війни територій. 9 травня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що з початку вторгнення противник вивіз у напрямку окупованого Криму 400-500 тисяч тонн зернових. Чиновник припустив, що за розкраданням урожаю стоять представники російських спецслужб і "вищі ешелони військових".

Держава-агресор офіційно підтвердила, що планує поповнити свої запаси зернових за рахунок украденого з української території врожаю, зокрема, зібраного в Херсонській області. Наприклад, профільний комітет законодавчих зборів Красноярського краю РФ ухвалив відповідне рішення 27 квітня. Міністерство закордонних справ України назвало дії російських депутатів "прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за масовий штучний голод в Україні 1921-1923 років, Голодомор 1932-1933 років і масовий штучний голод 1946-1947 років.

Зі свого боку, пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України 10 травня повідомила, що зафіксовано факти крадіжки окупантами врожаю з територій Запорізької, Харківської, Херсонської областей. За словами представників відомства, вантажівки із зерном попрямували у бік окупованого Криму та на територію РФ, також частина з викраденого доставляється Середземним морем, імовірно, до Сирії.

У той час як Путін, посилаючись на оцінки експертів, прогнозує рекордний урожай в РФ, в Україні посівна через російську агресію проходить повільніше, ніж зазвичай, як стверджує міністр Сольський, на 20-30%. В ООН вважають, що на тлі війни приблизно 30% українських сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових. Також відомо, що російські військові практикують мінування українських полів і знищення сховищ із паливом для підриву посівної кампанії. Є складнощі й з транспортуванням готової продукції, оскільки російські війська заблокували порти у Чорному й Азовському морях, а доставлення через західний кордон країни проходить повільно. У квітні через румунські порти Україна, за словами Сольського, експортувала приблизно 1 млн тонн зернових, що майже в 5 разів менше, ніж за аналогічний період минулих років.