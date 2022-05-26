США отказались снять санкции с РФ в обмен на разблокировку украинских портов

В Госдепе не верят, что в ответ на отмену ограничений Россия обеспечит безопасный коридор для поставок зерна из Украины.

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Соединенные Штаты отвергают возможность отмены санкций, введенных в отношении России, в обмен на разблокировку ею украинских портов для перевозки зерна. Об этом в ходе брифинга 25 мая заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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По словам Прайса, российские чиновники распространяют дезинформацию о том, что США своими санкциями якобы мешают экспорту сельхозпродукции из РФ, отметив, что ограничения были специально разработаны таким образом, чтобы они не затронули эту отрасль, а также экспорт российских удобрений.

"Так что санкции в ответ на пустые обещания мы точно не снимем, а пустые обещания мы и раньше слышали от Российской Федерации", — заверил Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что в случае каких-либо предложений или обещаний со стороны России появляются "веские основания для скептицизма". В пример он привел многочисленные заявления российской стороны о том, что она не собирается начинать полномасштабную войну против Украины

Помимо этого Прайс указал, что именно РФ дестабилизирует рынок продовольствия, продолжая боевые действия, а также вводя ограничения на экспорт, в результате которых стоимость продуктов выросла по всему миру.

"Мы знаем, что самое быстрое решение проблемы роста цен на сырье, роста цен на продовольствие, которое имело последствия во всем мире, состоит в том, чтобы россияне прекратили эту жестокую войну, чтобы Россия прекратила блокировать украинские порты, чтобы Россия прекратила целиться в зерновые элеваторы, прекратила целиться в суда с зерном и положить конец этому насилию", — сказал представитель Госдепа, добавив, что Россия единственная страна, которая может завершить этот кризис.

Напомним, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ может разблокировать порты и предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза украинского зерна, однако для этого потребуется отменить ряд санкций, введенных против государства-агрессора. Чиновник тогда указал, что речь идет о санкциях на российский экспорт и финансовые операции.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что переговоры касательно ослабления западных санкций в отношении РФ и Беларуси в обмен на разблокирование портов ведет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.