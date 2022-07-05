Росія систематично вивозить українське зерно в Туреччину, — Схеми (фото)

Супутникові знімки зафіксували переміщення двох суден із Криму, де вони завантажувалися зерном, а потім прямували до турецьких портів і там розвантажувалися.

Незважаючи на твердження турецької влади про те, що вона не купує у Росії крадене українське зерно з окупованих територій, до портів Туреччини регулярно заходять судна з продукцією з окупованого Криму. Про це повідомляють журналісти розслідувальної програми "Схеми".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як працює схема вивезення зерна в Туреччину

На прикладі російського та сирійського суден журналісти показали, як вантажні кораблі заходили в порт Севастополя, який знаходиться під санкціями, де через термінал "Авліта" завантажувалися зерном, потім рухалися до Туреччини та розвантажувалися.

Під час входу до кримського порту судна вимикають радари і їх неможливо відстежити через системи моніторингу Marine Traffic або Equasis. Однак їх перебування в "Авліті" та завантаження продукцією фіксують супутникові знімки.

Одне з таких суден — "Михайло Ненашев" під російським прапором. Його пересування з Криму до Туреччини журналісти зафіксували тричі. 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував корабель біля "Авліти", через вимкнені протягом трьох днів радари він залишався "непомітним" для системи моніторингу Marine Traffic. Однак сервіс зафіксував, що до заходу в порт Криму балкер був порожнім, а після — уже завантаженим. 22 квітня судно прибуло до порту Деріндже в Туреччині і через 4 дні моніторинг зафіксував, що воно розвантажилося.

Другий корабель, який зафіксували ЗМІ – сирійський Finikia. Супутникові знімки показують, що 20 квітня він з'явився у кримському порту "Авліта". На радарах судно з'явилося лише 21 квітня і вийшло у море вже завантаженим. А 29 квітня пришвартувалося у турецькому Немруті та розвантажило зерно.

Незабаром процедура повторилася: 10 травня балкер вимкнув радари, але 13 травня його в Криму зафіксували супутники, там він завантажився зерном і 24 травня прибув в Іскендерун.

Підтверджувальні документи

Крім супутникових знімків, журналісти отримали документи, які свідчать, що обидва судна завантажуються зерном саме у кримському терміналі "Авліта". При цьому в документах походження зерна зазначено як "Крим, Росія".

Що кажуть в Україні

У коментарі "Схемам" посол України у Туреччині Василь Боднар відповів:

"Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт, — вони легальні і вони їх сприймають як необхідні для того, щоб розвантажити судно законним способом", — сказав він.

У Міністерстві аграрної політики України заявили, що вирощеного в Криму зерна вистачає лише для внутрішнього споживання, бо Київ не постачав воду для зрошення.

Нагадаємо, 15 червня "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Росія продає зерно з окупованих територій Херсонської і Запорізької областей. За його словами, зерно проходить транзитом до Криму і далі йде в Севастополь на продаж.

3 липня Василь Боднар розповів, що Туреччина затримала російське вантажне судно з краденим українським зерном. Корабель Zhibek Zholy, що прибув із окупованого Бердянська, стоїть перед входом до порту.

26 червня Мінагрополітики повідомляли, що Росія вивезла чверть від усіх запасів зерна з окупованих українських територій. Щонайменше 400 тис. тонн продукції було вкрадено, а доля ще 1,1 млн тонн буде відома після деокупації.