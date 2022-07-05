Россия систематически вывозит украинское зерно в Турцию, — Схемы (фото)

Спутниковые снимки зафиксировали перемещение двух суден из Крыма, где они загружались зерном, а затем направлялись в турецкие порты и там разгружались.

Несмотря на утверждения турецких властей о том, что они не покупают у России краденое украинское зерно из оккупированных территорий, в порты Турции регулярно заходят судна с продукцией из оккупированного Крыма. Об этом сообщают журналисты расследовательной программы "Схемы".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как работает схема вывоза зерна в Турцию

На примере российского и сирийского суден журналисты показали, как грузовые корабли заходили в порт Севастополя, который находится под санкциями, где через терминал "Авлита" загружались зерном, потом двигались в Турцию и разгружались.

Во время входа в крымский порт судна выключают радары и их невозможно отследить через системы мониторинга Marine Traffic или Equasis. Однако их пребывание в "Авлите" и загружение продукцией фиксируют спутниковые снимки.

Одно из таких суден — "Михаил Ненашев" под российским флагом. Его передвижение из Крыма в Турцию журналисты зафиксировали три раза. 15 апреля спутник Planet Labs зафиксировал корабль возле "Авлиты", из-за выключенных на протяжении трех дней радаров он оставался "незаметным" для системы мониторинга Marine Traffic. Однако сервис зафиксировал, что до захода в порт Крыма балкер был пустой, а после — уже загруженным. 22 апреля судно прибыло в порт Дериндже в Турции и через 4 дня мониторинг зафиксировал, что оно разгрузилось.

Второй корабль, который зафиксировали СМИ — сирийский Finikia. Спутниковые снимки показывают, что 20 апреля он появился в крымском порту "Авлита". На радарах судно появилось только 21 апреля и вышло в море уже загруженным. А 29 апреля пришвартовалось в турецком Немруте и разгрузило зерно.

Вскоре процедура повторилась: 10 мая балкер выключил радары, но 13 мая его в Крыму зафиксировали спутники, там он загрузился зерном и 24 мая прибыл в Искандерун.

Подтверждающие документы

Кроме спутниковых снимков, журналисты получили документы, которые свидетельствуют, что оба судна загружаются зерном именно в крымском терминале "Авлита". При этом в документах происхождение зерна обозначено, как "Крым, Россия".

Что говорят в Украине

В комментарии "Схемам" посол Украины в Турции Василий Боднар ответил:

"Мы работаем с турецкой стороной. Но нам говорят, что российские документы, которые предоставляются для ввоза зерна в порт – они легальны и они их воспринимают как необходимые для того, чтобы разгрузить судно законным способом" — сказал он.

В Министерстве аграрной политики Украины заявили, что выращенного в Крыму зерна хватает только для внутреннего потребления, потому что Киев не поставлял воду для орошения.

Напомним, 15 июня "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Россия продает зерно из оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. По его словам, зерно проходит транзитом в Крым и дальше идет в Севастополь на продажу.

3 июля Василий Боднар рассказал, что Турция задержала российское грузовое судно с краденным украинским зерном. Корабль Zhibek Zholy, прибывший из оккупированного Бердянска, стоит перед входом в порт.

26 июня в Минагрополитики сообщали, что Россия вывезла четверть от всех запасов зерна из оккупированных украинских территорий. Как минимум 400 тыс. тонн продукции были украдены, а судьба еще 1,1 млн тонн будет известна после деоккупации.