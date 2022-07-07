О Залужном и распиле незавоеванной победы

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С некоторой оторопью и немалым раздражением обнаружил, что в стране таки возобновились процессы по моей основной профессии — политтехнологии.

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Потому что Офис президента явно проводит политтехнологическую операцию по снижению рейтинга руководства Генштаба. Сначала приказ о территориальном закрепощении призывников — действительно корявый и непродуманный — обнародует депутат от "Слуг", а потом приказ фактически дезавуирует президент Зеленский. В результате его рейтинг, надо полагать, растет, а Залужного падает (мягко говоря, не факт, но то такое). Этакая простенькая двухходовочка, можно было бы только похихикать над примитивностью наших политиканов, если бы не война!

Российские спецслужбы миллиарды отдали бы плюс всех соловьевых скопом, чтобы посеять хоть какую-то рознь между политически и военным руководством Украины! А тут — все сами. В лучших традициях национального самозакапывания под диктовку дурных личных амбиций.

Владимир Александрович, не ведитесь на разводку уродцев из своего окружения, бейте чем-то тяжелым по рукам и прочим выступающих частям тела тех, кто заносит идейки насчет превентивного уничтожения будущих политических конкурентов. Пусть даже это и самые близкие и доверенные люди — страна неизмеримо важнее!

Второй симптом из той же серии — бешеная активность всяких функционеров, в том числе бессмертных "бывших", насчет участия в послевоенном восстановлении Украины.

Складывается непреодолимое впечатление, что заметная часть нынешней власти уже посчитало победу над россиянами состоявшейся и теперь планирует править Украиной вечно и безальтернативно. А основной деятельность станет ударный, в режиме, так сказать, залповой системы, распил бюджетов и набивание собственных карманов под патриотическое словоблудие. "Потому как заслужили". Не воины ВСУ, героически отражающие бешеные атаки агрессора, заслужили, а чиновники и к ним примазавшиеся, тыловые крысы, проявляющие смелость исключительно на международных форумах и в безопасных зум-конференциях.

Окститесь, неуважаемые! Срочно трезвейте и обретайте украинский чернозем под ногами. Чтобы нам всем не быть закатанными в него гусеницами российских танков. Потому что у россиян полное единство насчет того, что их реальная цель — уничтожить Украину и украинство путем уничтожения носителей этого украинства. А мы начинаем идиотские политические игрища в режиме "опусти своего, чтобы враг порадовался".

Ибо подмечено еще древними: "никакое царство, никакой город, никакой дом не могут стоять долго, коль скоро в них откроется внутреннее разделение их членов". Не говоря уже о деятельном корыстолюбии в критический момент национальной истории.

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