Про Залужного та розпилювання незавойованої перемоги

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Із деяким збентеженням і неабияким роздратуванням виявив, що в країні таки відновилися процеси моєї основної професії — політтехнології.

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Тому що Офіс Президента явно проводить політтехнологічну операцію зі зниження рейтингу керівництва Генштабу. Спочатку наказ про територіальне закріпачення призовників — справді кострубатий і непродуманий — оприлюднить депутат від "Слуг", а потім наказ фактично дезавуює президент Зеленський. У результаті його рейтинг, мабуть, зростає, а Залужного падає (м'яко кажучи, не факт, але щось таке). Така собі простенька двоходівка, можна було б тільки похихикати над примітивністю наших політиканів, якби не війна!

Російські спецслужби мільярди віддали б плюс усіх соловйових гуртом, аби посіяти бодай якийсь розбрат між політичним і військовим керівництвом України! А тут усе самі. У найкращих традиціях національного самозакопування під диктування поганих особистих амбіцій.

Володимире Олександровичу, не ведіться на розводи виродків зі свого оточення, бийте чимось важким по руках та інших випуклих частинах тіла тих, хто заносить ідейки щодо превентивного знищення майбутніх політичних конкурентів. Нехай навіть це й найближчі та найдовіреніші люди — країна набагато важливіша!

Другий симптом із тієї ж серії — шалена активність будь-яких функціонерів, у тому числі безсмертних "колишніх" щодо участі у повоєнному відновленні України.

Складається непереборне враження, що помітна частина нинішньої влади вже вирішила, що перемога над росіянами вже відбулася, і тепер планує правити Україною вічно та безальтернативно. А основна діяльність стане ударною, в режимі, так би мовити, залпової системи, розпилювання бюджетів і набивання власних кишень під патріотичне словоблуддя. "Оскільки заслужили". Не воїни ЗСУ, які героїчно відбивають шалені атаки агресора, заслужили, а чиновники й тилові щури, які до них примазалися, виявляють сміливість виключно на міжнародних форумах і в безпечних зум-конференціях.

Перехрестіться, шановні! Терміново протверезійте й знайдіть український чорнозем під ногами. Щоб нам усім не бути закоченими в нього гусеницями російських танків. Тому що росіяни мають повну єдність щодо того, що їхня реальна мета — знищити Україну й українство шляхом знищення носіїв цього українства. А ми починаємо ідіотські політичні ігрища в режимі "опусти свого, щоб ворог порадів".

Бо помічено ще стародавніми: "Жодне царство, ніяке місто, ніякий будинок не можуть стояти довго, якщо в них відкриється внутрішній поділ їхніх членів". Не кажучи вже про діяльне користолюбство в критичний момент національної історії.

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