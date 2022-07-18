Позовите их домой. Почему власти стоит уже сегодня придумать, как вернуть украинцев из Европы

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) дает регулярно статистику по количеству украинских беженцев (или военным мигрантов) в странах Европы. Согласно последним июльским данным, в разных странах Европы находится более 5,8 млн. украинцев. Причем, с начала войны 24 февраля пересекли границу с ЕС 9,17 млн. человек. По данным управления, 1,2 млн. украинцев живут в Польше, почти 900 тысяч – в Германии, около 400 тысяч – в Чехии, 145 тысяч – в Италии и еще столько же вне Европы – в Турции.

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В первые месяцы военных действий наблюдался огромный поток переселенцев, что бежали от войны и военных угроз. Чуть позже наметилась иная тенденция – выезжать активно начали те, кто увидел возможности в том, чтобы организовать свою жизнь и в безопасной, и одновременно в богатой стране. Например, по той же статистике ООН, только за июнь и половину июля границу с ЕС на въезд пересекло 2,3 млн. украинцев. Возможно, статистика учитывает и тех, кто ездил "в гости" домой, а затем вернулся обратно в ЕС, но ключевая тенденция очевидна: не столько военные угрозы, сколько обвал рынка труда и уровня зарплат заставляют многих украинцев мигрировать в ЕС. И хотя социологи называют сегодня всех беженцев "трудовыми мигрантами", более логичным представляется термин "военно-трудовые мигранты".

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"Война за нас решила". Как беженки из Украины находят работу в Польше

Многие украинские социологи полагают, что, чем дольше будет идти горячая фаза войны в стране, тем меньше шансы на возвращение большого количества украинцев из военной эмиграции. Но вместе с тем наметился еще один вопрос – чем дольше идут активные боевые действия, тем больше украинцев готовы покинуть Украину с целью найти и безопасную жизнь, и хорошую работу. Кроме того, конечно, многие родители ставят своей целью – высокий уровень образования, который, как они считают, возможен только в Евросоюзе или уже покинувшей ЕС Великобритании. Что, конечно, является дополнительным стимулом не возвращаться в Украину ни сейчас, ни через время, например, через год, даже если предположить, что к тому времени никаких боевых действий в стране не будет.

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Сколько зарабатывают украинские беженцы на самой дешевой работе в Европе

Скажем откровенно, Украина, хотя и в сердцах украинцев, многим сейчас неудобна и неинтересна – ни как место для карьеры, ни как место для воспитания детей. Этому есть очевидное объяснение "в стране идет война", а есть и менее очевидное — "там проще". Не в том смысле, что там вокруг "розовые пони", а деньги падают прямо с неба вместо дождя, а в том, что действительно проще реализовать определенные цели, среди которых – не только безопасность, хотя этот фактор и крайне важен, но и те самые стабильность и порядок, понятные правила, нормы, понимание будущего – все то, что всегда привлекало в Европе мыслящую группу украинцев. Только раньше они подмечали это, путешествуя, а сейчас получили шанс пожить "как в Европе", но только на самом деле в Европе.

Стабильность и порядок – то, что Европа может предоставить и предоставляет и своим гражданам, и украинским беженцам

Многие украинцы, в том числе, сами беженцы, сейчас задаются вопросом – что же дальше? И кто-то уже ответил себе на этот вопрос мысленно, а кто-то лишь собирается ответить. В этом ответе, если он честен, будет признание, что "мы остаемся, чтобы жить — работать, отдыхать, строить будущее, и чтобы дети получили все то, что получают европейцы – социальное обеспечение, образование, медицину".

Пообщавшись с некоторыми столичными жителями, которые сейчас живут в разных странах ЕС, и которые в Украине считались отличными специалистами – врачами, учителями, ветеринарами, инженерами, строителями, музыкантами и художниками, невольно приходишь к довольно грустным выводам.

[ + – ] Если в марте-апреле беженцы жили не в лучших условиях и не понимали, что делать, то сейчас большинство имеют жилье, и очень многие - работу Фото: Getty Images

Среди них и такой вывод, как грядущие огромные сложности в поствоенном восстановлении экономики Украины. Потому что экономика – это не абстрактные цифры, это люди, которые живут, зарабатывают, тратят, каждый день создают, созидают, делают что-то свое, что потом и складывается во "внутренний валовый продукт".

Разрушенные заводы и склады, торговые центры, админздания и школы будут отстроены. Вернется к украинцам утерянное чувство безопасности, из-за чего многих заставляет сегодня содрогаться звук грозы или (в случае с мигрантами за границей) шум пролетающего самолета… Вопрос в другом – появится ли и, если да, то когда, у страны такой уровень привлекательности экономической, социальной, юридической, чтобы конкурировать с Германией, Францией и Британией за украинских учителей, врачей, ветеринаров и инженеров. Так или иначе, об этом стоит думать уже сейчас, даже если война не завершена, и никто уже (и правильно) не строит прогнозов. Есть Украина, есть экономика, и ей для настоящего и, тем более, для будущего очень нужны свои люди.

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