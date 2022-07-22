На боці зла. Чому Угорщина підтримує Росію

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У 1914-1918 роках Угорщина волею долі опинилася на невдалому боці історії. Вона, можливо, цього й не прагнула, але як частина Австро-Угорщини почала війну проти Сербії у відповідь на вбивство австрійського ерцгерцога. Ці події згодом переросли в Першу світову війну, під час якої загинули, за підрахунками угорських джерел, понад пів мільйона угорських військових (це дуже багато, навіть якщо цифра дещо завищена). Угорщина в складі коаліції "центральних держав" зазнала тотальної воєнної поразки, через що була змушена підписати Тріанонський договір і втратила 2/3 підконтрольних їй територій.

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Це сумна та несправедлива частина історії. Але ще сумніше те, що Угорщина дуже скоро відповіла на неї гаслом "можемо повторити". З 1939 року угорці обрали бік зла й агресора, і цього разу зробили це свідомо та самостійно — тут прикрити їхнє рішення Австрією вже не виходить.

Крім того, попри те, що Друга світова офіційно веде відлік від 1 вересня 1939 року, її угорський фронт розпочався ще в березні 1939-го, коли війська Угорщини окупували Карпатську Україну. Потім із початком війни була окупація Трансільванії, напад на Сербію тощо.

Угорські війська брали активну участь у гітлерівській коаліції. Не виключаючи, звісно, воєнні злочини проти мирного населення, і Україна тут особливо постраждала.

Далі все за схемою. Великі військові втрати Угорщини (хоча й менші за цифрою, ніж у Першій світовій), повна воєнна поразка, засудження світом як прихильниці нацизму. На фінальному етапі, втративши армію, угорці спробували зістрибнути з гітлерівського потяга, після чого Будапешт окупували німці. Але ніхто (крім, хіба що, Орбана та компанії) не вважає, що це може хоч якось виправдовувати те, що Угорщина сама обрала бути агресором і вчиняти злочини.

2022 рік.

Уже вісім років триває нова війна в Європі, п'ять місяців триває її найкривавіший етап, тепер уже ніхто не сумнівається, що за результатами світового порядку її можна буде порівнювати з Першою та Другою світовими війнами.

Жодна держава у світі не сумнівається, що в цій війні є безумовне абсолютне зло — Росія. Це розуміють навіть російські васали, тому вписуються за Путіна лише ті, кому нема чого втрачати — Лука, Кім Чен Ин і Асад. Але Угорщина має свій шлях. Вона знову вибирає бік зла. Знову свідомо.

Стабільність вибору вражає. Цікаво, гордій (без сарказму) угорській нації, яка вже пережила дві національні катастрофи за 110 років, із цим усе ок? Справді, все подобається? Тому що два **** на фото намагаються переконати нас, що так.

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