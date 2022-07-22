Украина подписала документ об экспорте зерна морским путем: основные тезисы

Соглашения про экспорт зерна из Украины между тремя странами и ООН будет действительно на протяжении 120 дней с возможностью продления.

В пятницу, 22 июля, Украина, Турция, ООН и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ об экспорте зерна из Украины морским путем. Фокус разбирался, о чем же идет речь в подписанном соглашении.

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Экспорт зерна из Украины будет мониторить созданный в Стамбуле координационный центр. В него войдут представители нашей страны, России и Турции.

"Зеленые коридоры" для экспорта зерна из Украины будут созданы в трех портах: "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Все они расположены в Одесской области.

Разминирование территорий Одесской области проводиться не будет, корабли пройдут по безопасным фарватерам.

Срок действия сделки составляет 120 дней с возможностью продления. Если предположить, что экспорт зерна из Украины начнется уже на следующей неделе и первые корабли покинут порты, то договоренности истекут в конце ноября 2022 года.

Военного сопровождения грузов не будет.

Суда, идущие к нам в порты, будут детально осматриваться на предмет наличия оружия. Изначально это планировали делать только при непосредственном участии турецкой стороны. Но сегодня выяснилось, что в досмотре будут задействованы и представители России.

Вывоз зерна из Украины будет происходить по маршрутам, которые уже согласовали.

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К слову, полный текст подписанного соглашения о вывозе зерна из Украины опубликовал у себя на официальной странице в Фейсбук заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

Напомним, 22 июля министр инфраструктуры нашей страны Александр Кубраков подписал договор об экспорте зерновых только с Турцией и ООН. С Россией наши представители не заключали никаких совместных сделок.

Фокус также писал, что 22 июля в Стамбул прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу для подписания договора об экспорте зерна из Украины. Примечательно, что во время процедуры подписания Кубраков и Шойгу не находились рядом.