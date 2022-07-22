Шойгу прилетел в Стамбул подписывать "зерновое соглашение": как пройдет встреча

По информации журналистов, соглашение позволит вывезти из Украины не менее 25 млн тонн зерна. Документ подпишут главы Минобороны Турции, России и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Шойгу и Кубраков не будут находиться рядом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать соглашения по вывозу зерна из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству "РИА-Новости".

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"Мы можем подтвердить, что Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание соглашения. Но давайте дождемся. Не будем пока забегать вперед", – сказал Песков.

Администрация президента Турции сообщала о подписании соглашения по вывозу зерна в Стамбуле 22 июля в 16.30 во дворце Долмабахче. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"На фоне продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки удобрений, продовольствия и зерна. Какой-то решающей помощи это не окажет – сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки", – добавил Песков.

Зерновое соглашение в Стамбуле – условия договора

Собеседники ТАСС в Анкаре говорят, что соглашение по зерновому коридору, которое собираются подписать в Стамбуле, позволит отправить из Украины не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки.

Первый этап предполагает разблокировку около 80 судов с продовольствием в украинских портах. Одна из важнейших составляющих соглашения – гарантии безопасности для сухогрузов, чтобы они могли беспрепятственно покинуть порты Украины.

[ + – ] Первый этап предполагает разблокировку около 80 судов с зерном в украинских портах

Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения грузовых судов, стороны обязуются их не атаковать, говорит источник, знакомый с дискуссиями.

Договор о вывозе зерна из Украины предполагает создание безопасных коридоров из Одессы, Черноморска и Южного, добавил источник.

Церемония подписания зернового оглашения

Источник агентства ТАСС ив Анкаре рассказал, как пройдет церемония подписания соглашения. Эрдоган и Гутерриш вместе войдут в зал и сядут рядом друг с другом. Первым с заявлением выступит генсек ООН, после него – Эрдоган.

Далее для подписания соглашения пригласят глав Минобороны Турции, России и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Шойгу и Кубраков не будут находиться рядом, добавил собеседник агентства.

Отметим, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали 19 июля в Тегеране возможность вывоза зерна из Украины. В Стамбуле 13 июля стороны вели переговоры 3 часа и договорились создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этот день сказал, что РФ И Украина находятся "в двух шагах" от зернового договора.

Венгрия пообещала помочь наладить экспорт зерна из Украины.