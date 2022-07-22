Шойгу прилетел в Стамбул подписывать "зерновое соглашение": как пройдет встреча
По информации журналистов, соглашение позволит вывезти из Украины не менее 25 млн тонн зерна. Документ подпишут главы Минобороны Турции, России и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Шойгу и Кубраков не будут находиться рядом.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать соглашения по вывозу зерна из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству "РИА-Новости".
"Мы можем подтвердить, что Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание соглашения. Но давайте дождемся. Не будем пока забегать вперед", – сказал Песков.
Администрация президента Турции сообщала о подписании соглашения по вывозу зерна в Стамбуле 22 июля в 16.30 во дворце Долмабахче. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"На фоне продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки удобрений, продовольствия и зерна. Какой-то решающей помощи это не окажет – сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки", – добавил Песков.
Зерновое соглашение в Стамбуле – условия договора
Собеседники ТАСС в Анкаре говорят, что соглашение по зерновому коридору, которое собираются подписать в Стамбуле, позволит отправить из Украины не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки.
Первый этап предполагает разблокировку около 80 судов с продовольствием в украинских портах. Одна из важнейших составляющих соглашения – гарантии безопасности для сухогрузов, чтобы они могли беспрепятственно покинуть порты Украины.
Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю не предполагает военного сопровождения грузовых судов, стороны обязуются их не атаковать, говорит источник, знакомый с дискуссиями.
Договор о вывозе зерна из Украины предполагает создание безопасных коридоров из Одессы, Черноморска и Южного, добавил источник.
Церемония подписания зернового оглашения
Источник агентства ТАСС ив Анкаре рассказал, как пройдет церемония подписания соглашения. Эрдоган и Гутерриш вместе войдут в зал и сядут рядом друг с другом. Первым с заявлением выступит генсек ООН, после него – Эрдоган.
Далее для подписания соглашения пригласят глав Минобороны Турции, России и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Шойгу и Кубраков не будут находиться рядом, добавил собеседник агентства.
Отметим, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали 19 июля в Тегеране возможность вывоза зерна из Украины. В Стамбуле 13 июля стороны вели переговоры 3 часа и договорились создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этот день сказал, что РФ И Украина находятся "в двух шагах" от зернового договора.
Венгрия пообещала помочь наладить экспорт зерна из Украины.