Шойгу прилетів у Стамбул підписувати "зернову угоду": як пройде зустріч

За інформацією журналістів, угода дозволить вивезти з України щонайменше 25 млн тонн зерна. Документ підпишуть глави Міноборони Туреччини, Росії та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Шойгу та Кубраков не перебуватимуть поруч.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирушив до Стамбула, щоб підписати угоди щодо вивезення зерна з України. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі агентству "РИА-Новости".

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"Ми можемо підтвердити, що Шойгу вирушив до Туреччини. Можемо підтвердити, що сьогодні готується підписання угоди. Але дочекаймось. Не забігатимемо поки вперед", — сказав Пєсков.

Адміністрація президента Туреччини повідомляла про підписання угоди щодо вивезення зерна у Стамбулі 22 липня о 16:30 у палаці Долмабахче. У церемонії візьмуть участь Туреччина Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"На тлі продовольчої кризи, яка насувається, дуже важливо розблокувати шляхи постачання на світові ринки добрив, продовольства та зерна. Якоїсь вирішальної допомоги це не надасть — порівняно невелика кількість українського зерна. Але все-таки дуже важливо, щоб це зерно потрапило на світові ринки", — додав Пєсков.

Зернова угода у Стамбулі — умови договору

Співрозмовники ТАСС в Анкарі кажуть, що угода щодо зернового коридору, яку збираються підписати в Стамбулі, дозволить відправити з України не менше як 25 млн тонн зерна на світові ринки.

Перший етап передбачає розблокування близько 80 кораблів із продовольством в українських портах. Однією з найважливіших складових угоди є гарантії безпеки для суховантажів, щоб вони могли безперешкодно залишити порти України.

[ + – ] Перший етап передбачає розблокування близько 80 кораблів із зерном в українських портах

Угода про експорт українського зерна Чорним морем не передбачає військового супроводу вантажних суден, сторони зобов'язуються їх не атакувати, каже джерело, знайоме з дискусіями.

Договір про вивезення зерна з України передбачає створення безпечних коридорів з Одеси, Чорноморська та Південного, додало джерело.

Церемонія підписання зернового оголошення

Джерело агентства ТАСС і в Анкарі розповіло, як пройде церемонія підписання угоди. Ердоган і Гутерреш разом увійдуть до зали й сядуть поруч один з одним. Першою із заявою виступить генсек ООН, після нього — Ердоган.

Далі для підписання угоди запросять голів Міноборони Туреччини, Росії та міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Шойгу та Кубраков не перебуватимуть поруч, додав співрозмовник агентства.

Зазначимо, що Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган обговорювали 19 липня в Тегерані можливість вивезення зерна з України. У Стамбулі 13 липня сторони вели переговори 3 години та домовилися створити в Туреччині координаційний центр для вирішення "зернового питання".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в цей день сказав, що РФ та Україна знаходяться "в двох кроках" від зернового договору.

Угорщина пообіцяла допомогти налагодити експорт зерна з України.