"Готові до тісної співпраці": Угорщина допоможе вивозити зерно з України

Нагромаджене в українських портах зерно Угорщина погодилася переробляти на заводах на спільному кордоні з Україною.

Угорщина пообіцяла допомогти налагодити експорт українського зерна та внести в цей процес свій внесок. Про це повідомляє Euractiv Media.

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Уряд країни готовий підтримати підприємницьку зону для переробних заводів на спільному кордоні з Україною.

"Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України. Готова доставити накопичене через закриття портів зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу", — сказав міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

У четвер, 14 липня, він зустрічався зі своїм українським колегою Миколою Сольським у Львові.

Що цьому передувало

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 11 липня, поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним про можливість експорту зерна з України.

"Час зробити кроки за планом ООН з безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі", — сказав Ердоган.

"Туреччина готова виділити 20 суден, щоб вивезти зерно з України, вона забезпечить транспортування продукції своєю територією. Очікуємо на відповідь з цього приводу від Зеленського і Путіна", — наголосив він.

Наступного дня, 12 липня, голова ОПУ Андрій Єрмак назвав розблокування українських портів одним із ключових складових глобальної продовольчої безпеки.

За його словами, сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки.

"Питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерреш залучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", — додав Єрмак.

Своє бачення ситуації висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба. В інтерв'ю іспанському El Pais він заявив про те, що Україна перебуває "за два кроки від домовленості з Росією" щодо вивезення зерна.

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно розв'язати питання безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використовують це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", — сказав він.

У середу, 13 липня, у Стамбулі ухвалили рішення створити координаційний центр для вирішення "зернового питання". Переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо вивезення українського зерна тривали понад три години. Вони проходили за зачиненими для преси дверима. Після закінчення офіційний представник ООН Фархан Хак у Нью-Йорку заявив журналістам про те, що вони мають позитивний результат.

"Ставки не можуть бути більшими для десятків сотень тисяч людей, які зіткнулися із примарою голоду в Африці та інших бідних країнах через битви, що охопили одну з провідних зерновиробних областей світу", — категорично заявив Фархан Хак.

Наступного тижня сторони знову зустрінуться в Туреччині для обговорення проблеми. Тоді ж підпишуть підсумковий документ.

Чому стало актуальним питання експорту зернових

Через війну з Росією Україна не змогла виконати своїх зобов'язань щодо експорту зерна до країн Європи та Африканського континенту. У світі заговорили про продовольчу кризу. Адже наша країна є важливим експортером пшениці та зернових, таких як ячмінь та кукурудза. Вона додатково забезпечила практично половину всієї соняшникової олії, що реалізується на міжнародних ринках.

Крім того, через блокаду російськими військовими цивільного судноплавства в Чорному морі світовим компаніям із морського транспортування довелося використовувати канал Суліна для транспортування агропродукції. Це призвело до накопичення великої кількості суден і значного навантаження каналу.

Тепер Україна завдяки своїм військовим частково відновила експорт агропродукції річковим шляхом. Два дні тому до нашої країни після звільнення від російських загарбників острова Зміїний прибули перші кораблі, які повезуть зерно на експорт.

До речі, використання для експорту зернових глибоководного каналу Дунай — Чорне море стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну ситуацію на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних кораблів у південній частині нашої країни.

Очікується, що в період з 18 по 24 липня сторони підпишуть угоду, після чого запрацює коридор для постачання зернових на світовий ринок через Чорне море.

Фокус уже писав про те, що цьогорічний урожай в Україні може скоротитися майже вдвічі. За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становить близько 65 млн тонн. Проти минулого року, це становить 60%.