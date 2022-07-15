"Готовы к тесному сотрудничеству": Венгрия поможет вывозить зерно из Украины

Накопленное в украинских портах зерно Венгрия согласилась перерабатывать на заводах на общей границе с Украиной.

Венгрия пообещала помочь наладить экспорт украинского зерна и внести в этот процесс свою лепту. Об этом сообщает Euractiv Media.

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Правительство страны готово поддержать предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на общей границе с Украиной.

"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины. Готова доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на различные рынки, чтобы избежать голода в других частях мира", — сказал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

В четверг, 14 июля, он встречался со своим украинским коллегой Николаем Сольским во Львове.

Что этому предшествовало

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности экспорта зерна из Украины.

"Пора сделать шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море", — сказал Эрдоган.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

На следующий день, 12 июля, глава ОПУ Андрей Ермак назвал разблокирование украинских портов одной из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.

"Вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", — добавил Ермак.

Свое виденье ситуации выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью испанскому El Pais он заявил о том, что Украина находится "в двух шагах от договоренности с Россией" в вопросе вывоза зерна.

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", — сказал он.

В среду, 13 июля, в Стамбуле приняли решение создать координационный центр для решения "зернового вопроса". Переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН касательно вывоза украинского зерна длились более трех часов. Они проходили за закрытыми для прессы дверями. После их окончания официальный представитель ООН Фархан Хак в Нью-Йорке заявил журналистам о том, что они имеют позитивный результат.

"Ставки не могут быть больше для десятков сотен тысяч людей, столкнувшихся с призраком голода в Африке и других бедных странах из-за сражений, охвативших одну из ведущих зернопроизводящих областей мира", — категорически заявил Фархан Хак.

На следующей неделе стороны снова встретятся в Турции для обсуждения проблемы. Тогда же будет подписан итоговый документ.

Почему стал актуальным вопрос экспорта зерновых

Из-за войны с Россией Украина не смогла выполнить свои обязательства по экспорту зерна в страны Европы и Африканского континента. В мире заговорили о продовольственном кризисе. Ведь наша страна является важным экспортером пшеницы и зерновых, таких как ячмень и кукуруза. Он дополнительно обеспечил практически половину всего подсолнечного масла, реализуемого на международных рынках.

Кроме того, из-за блокады российскими военными гражданского судоходства в Черном море мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина для транспортировки агропродукции. Это что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Теперь же Украина благодаря своим военным частично возобновила экспорт агропродукции речным путем. Два дня назад в нашу страну после освобождения от российских захватчиков острова Змеиный прибыли первые корабли, которые повезут зерно на экспорт.

К слову, использование для экспорта зерновых глубоководного судоходного канал Дунай — Черное море стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Напомним, коридор для вывоза зерна из Украины может заработать на следующей неделе.Ожидается, что в период с 18 по 24 июля стороны подпишут соглашение, после чего заработает коридор для поставок зерновых на мировой рынок через Черное море.

Фокус уже писал о том, что урожай в Украине в этом году может сократиться почти вдвое. По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет около 65 млн тонн. По сравнению с прошлым годом это составляет 60%.