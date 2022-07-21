Завтра у Туреччині підпишуть "зернову угоду": що відомо

У церемонії підписання документа у Стамбулі візьмуть участь представники України, Росії, генсек ООН Антоніу Гутеррtш та турецький лідер Тай]п Ердоган.

Церемонія підписання угоди про вивезення зерна через українські порти відбудеться у п'ятницю, 22 липня, у Стамбулі. Про це у четвер, 21 липня, повідомило Управління з комунікацій Туреччини на своєму сайті.

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За даними відомства, церемонія підписання Угоди про відвантаження зерна відбудеться завтра о 16:30 у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Участь у підписанні будуть президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш, а також представники з України та Росії.

Нагадаємо, 19 липня, за підсумками зустрічі з Ердоганом, президент РФ Володимир Путін повідомив, що сторонам вдалося просунутися в питанні організації коридору для вивезення зернових з українських портів, заблокованих російськими військами.

У процесі тригодинних переговорів у Стамбулі 13 липня сторони вирішили створити в Туреччині координаційний центр для вирішення "зернового питання". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що на наступній зустрічі буде підписано відповідну угоду.

Турецькі ЗМІ зі свого боку повідомляли, що коридор постачання українського зерна запрацює після підписання відповідної угоди.