Завтра в Турции подпишут "зерновое соглашение": что известно

В церемонии подписания документа в Стамбуле примут участие представители Украины, России, генсек ООН Антониу Гутерриш и турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Церемония подписания соглашения о вывозе зерна через украинские порты будет подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле. Об этом в четверг, 21 июля, сообщило Управление по коммуникациям Турции на своем сайте.

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По данным ведомства, церемония подписания Соглашения об отгрузке зерна состоится завтра в 16:30 во дворце Долмабахче в Стамбуле. Участвовать в подписании будут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, а также представители из Украины и России.

Напомним, 19 июля, по итогам встречи с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось продвинуться в вопросе организации коридора для вывоза зерновых из украинских портов, заблокированных российскими войсками.

В ходе трехчасовых переговоров в Стамбуле 13 июля стороны приняли решение создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что на следующей встрече будет подписано соответствующее соглашение.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщали, что коридор поставок украинского зерна заработает после подписания соответствующего соглашения.