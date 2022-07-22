Україна підписала документ про експорт зерна морським шляхом: основні тези

Угода про експорт зерна з України між трьома країнами та ООН буде дійсна протягом 120 днів із можливістю продовження.

У п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина, ООН і РФ у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом. Фокус розбирався, про що ж ідеться в підписаній угоді.

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Експорт зерна з України моніторитиме створений у Стамбулі координаційний центр. До нього увійдуть представники нашої країни, Росії і Туреччини.

"Зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Розмінування територій Одеської області не проводитимуть, кораблі пройдуть безпечними фарватерами.

Термін дії угоди становить 120 днів із можливістю продовження. Якщо припустити, що експорт зерна з України розпочнеться вже наступного тижня, і перші кораблі залишать порти, то домовленості закінчаться наприкінці листопада 2022 року.

Військового супроводу вантажів не буде.

Судна, що йдуть до нас у порти, детально оглядатимуть щодо наявності зброї. Спочатку це планували робити лише за безпосередньої участі турецької сторони. Але сьогодні з'ясувалося, що до огляду будуть задіяні й представники Росії.

Вивіз зерна з України відбуватиметься маршрутами, які вже узгодили.

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До речі, повний текст підписаної угоди про експорт зерна з України опублікував у себе на офіційній сторінці у "Фейсбуці" заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 22 липня міністр інфраструктури нашої країни Олександр Кубраков підписав договір про експорт зернових лише з Туреччиною та ООН. Із Росією наші представники не укладали жодних спільних угод.

Фокус також писав, що 22 липня в Стамбул прилетів міністр оборони РФ Сергій Шойгу для підписання договору про експорт зерна з України. Примітно, що під час процедури підписання Кубраков і Шойгу не були поруч.