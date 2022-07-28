Зеленская и "ведьмы". Почему те, кто восхищается голыми задницами, хейтят жену президента

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Когда календарь вышел, я промолчала — потому что мое мнение здесь было неважно: это частная инициатива, люди во время войны поднимают себе настроение разными способами, календарь к тому же еще и благотворительный, если это все работает, то все хорошо. Да, я промолчала, но была поражена – даже не самим календарем, а общей экстатической реакцией на него. "Красавицы!", "Великолепная работа" и еще сто миллионов комплиментов. Люди просто захлебывались от восторга (кстати, в отличие от мужчин-волонтеров и военных, хорошо знающих этих женщин лично и работающих с ними — они, конечно, тоже шерили это и хвалили, но явно выглядели при этом немного офигевшими и очевидно подбирали слова, потому что как-то тупо писать "о, боже, какая безграничная красота!" твоему деловому партнеру.

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Ок, случилось и случилось, посмотрели и забыли. Но теперь я читаю комментарии к фото Елены Зеленской в ​​Vogue. "Кто же так сидит", "только сигареты не хватает и на пол плюнуть" и тому подобное. При этом цель этих двух фотосессий более-менее схожа: они показывают (или пытаются показать) социально активных женщин во время войны, которые многое делают для своей страны именно сейчас. Но как же отличается мнимый образ такой женщины в глазах условного Запада и наших, украинских глазах!

Полностью одета фактически в гендерно-нейтральные вещи Елена Зеленская в позе уставшего человека, много работавшего и, может, сейчас еще пойдет работать — и жирные образцы неумолимого сексистского тяжелого украинского гламура. Кокетливые голые задницы из-под вышиванок. Тоны грима.

Честно, я думала, что этот стиль навсегда остался в нулевых и был уничтожен новой постмайданной эстетикой, когда даже гламурные курочки сняли каблуки и надели очки без диоптрий — но нет. Произошел социальный катаклизм — и произошел ожидаемый шаг назад. Берегиня национальной сексуальности — не обязательно красивая, но непременно ухоженная, которая обозначает всем видимые и очень заметные ритуальные жертвы богу красоты, снова в топе.

Отдельно: это просто фантастика, с какой силой и энергией умные и самодостаточные женщины занимаются самообъективизацией, отбирая у зрителя даже возможность подумать, что это не просто сиськастая кукла, а человек с умом, волей, достоинством, яростной энергией и большим сердцем, которая вот прямо сейчас голыми руками вытаскивает свою страну из пропасти. Это, по-моему, самый контрверсионный и при этом очень распространенный типаж украинских женщин: они умеют зарабатывать и к тому же работают, как лошади — но стремятся выглядеть, как кошечки.

Еще раз подчеркиваю — я не критикую сами фотосессии. В случае календаря это частный проект и люди имеют право делать все, что хотят, в случае Vogue — я думаю, Энни Лейбовиц сильно повлияла на кадр. Я обсуждаю именно и прежде всего общественную реакцию на фотографии. А она ровно такая, как наше общество сейчас.

Это не хорошо и не плохо, это просто реальность, и ее надо понимать. Мы просто должны все время помнить, что те образы, а, следовательно, и те ценности, которые уже давно привычны и стандартны для Запада, для нас на самом деле в большинстве своем непонятны и чужды; что у нас здесь, в Восточной Европе, своя красота и свои правила, и это точный индикатор того, как мы далеки от них, насколько мы другие.

А теперь самое трудное для адептов европейского развития и тому подобных рациональных вещей (я тоже среди них, если что): возможно, именно эти отличия дают нам силы сейчас держаться и, наконец, помогут победить. Я не знаю, что с этим делать, но, в конце концов, это моя личная проблема.

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За мужа не отвечает. Зачем Елена Зеленская снялась для журнала VOGUE

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