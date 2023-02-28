Дрон-"обманка" пугает россиян на передовой: зачем это нужно ВСУ (видео)

Оператор заставил россиян прятаться в окопе, хотя беспилотник не представлял для них никакой угрозы.

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Украинские военные запускают над линией фронта быстрые дроны без боевой части, пугая российских солдат. Волонтер Сергей Стерненко опубликовал видеозапись одного из таких вылетов и объяснил в Twitter, какую цель преследуют операторы.

В коротком ролике, снятом на камеру беспилотника, видно, как аппарат летает над окопом россиян, вызывая панику среди оккупантов. Заметив БПЛА, движущийся на малой высоте, один из солдат ВС РФ спрыгнул в траншею, ища укрытие. Вероятно, он решил, что операторы ВСУ отправили к его позиции дрон-камикадзе для нанесения удара.

Как объяснил Сергей Стерненко, на самом деле украинский БПЛА в ролике летает без боеприпаса. Таким образом военные проводят разведку и учатся управлять FPV-дронами, которые помимо пульта используют еще специальные очки для вида от первого лица. В качестве бонуса, они держат россиян в страхе и напряжении, поскольку неизвестно, когда именно к ним прилетит настоящий "камикадзе" или ударный БПЛА.

Ранее писали, как украинские военные используют для уничтожения ВС РФ обычные гоночные дроны, оснащенные взрывчаткой. Такие коптеры очень быстрые и маневренные, поэтому противнику сложно их сбить, но при этом требуют от оператора высокого мастерства.

Недавно дрон-камикадзе уничтожил на передовой российский танк. Успешный налет совершили бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, они направили удар в кормовую часть боевой машины, где броня слабее. Таким образом беспилотники за $400 уничтожают российскую технику, которая стоит миллионы.

Тем временем в Украине запустили фабрику по изготовлению дешевых дронов-камикадзе. Общественная организация "Хвыля`91" при поддержке военных собирает летательные аппараты стоимостью всего $200, которые несут 1,2 кг взрывчатки — намного больше, чем гражданские модели аналогичных размеров.