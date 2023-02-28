Дрон-"обманка" лякає росіян на передовій: навіщо це потрібно ЗСУ (відео)

Оператор змусив росіян ховатися в окопі, хоча безпілотник не становив жодної загрози.

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Українські військові запускають над лінією фронту швидкі дрони без бойової частини, лякаючи російських солдат. Волонтер Сергій Стерненко опублікував відеозапис одного з таких вильотів і пояснив у Twitter, в чому полягає мета операторів.

У короткому ролику, знятому на камеру безпілотника, видно, як апарат літає над окопом росіян, викликаючи паніку серед окупантів. Помітивши БПЛА, що рухається на малій висоті, один із солдат ЗС РФ зістрибнув у траншею, шукаючи укриття. Ймовірно, він вирішив, що оператори ЗСУ відправили до його позиції дрон-камікадзе для завдання удару.

Як пояснив Сергій Стерненко, насправді український БПЛА у ролику літає без боєприпасу. Так військові проводять розвідку і вчаться керувати FPV-дронами, які крім пульта використовують ще й спеціальні окуляри для виду від першої особи. Як бонус, вони тримають росіян у страху та напрузі, оскільки невідомо, коли саме до них прилетить справжній "камікадзе" чи ударний БПЛА.

Раніше писали, як українські військові використовують для знищення ЗС РФ звичайні гоночні дрони, оснащені вибухівкою. Такі коптери дуже швидкі та маневрені, тому противнику складно їх збити, але вимагають від оператора високої майстерності.

Нещодавно дрон-камікадзе знищив на передовій російський танк. Успішний наліт здійснили бійці 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України, вони спрямували удар у кормову частину бойової машини, де броня слабша. Так, безпілотники за $400 знищують російську техніку, яка коштує мільйони.

Тим часом в Україні запустили фабрику з виготовлення дешевих дронів-камікадзе. Громадська організація "Хвиля`91" за підтримки військових збирає літальні апарати вартістю всього $200, які несуть 1,2 кг вибухівки — набагато більше, ніж цивільні моделі аналогічних розмірів.