Почалися смертельні перегони: ЗСУ змагаються із ЗС РФ за китайські дрони, — ЗМІ

Україна за перші шість місяців 2023 року витратила в 72 рази менше грошей на безпілотники, ніж Росія. До того ж їх доводиться купувати ховаючись і через низку посередників.

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Для бійців ЗСУ купуються любительські дрони в Китаї, які потім перетворюються на бойові машини. За кілька кілометрів від лінії фронту до мирного пристрою чіпляють вибухівку, і він летить у напрямку позицій ЗС РФ. У мережі можна знайти відео, які показують приклади використання таких дронів: вони залітають у люки танків і бліндажі противника. Аналогічними закупівлями та переробками займається ЗС РФ. Про змагання та конкуренцію, яка почалася між двома арміями на ринку Китаю, написало видання The New York Times.

Видання описало деяку кімнату неподалік від лінії боїв, де українські бійці працюють із безпілотниками. Саме тут до них прикріплюють гранити, вибухові пристрої, щоб потім запустити в бік ворога. Зазначають, що запасу перероблених БПЛА вистачає на тиждень. Після цього не менш як добу шукають нові. Один із бійців, які спілкувалися з журналістами, назвав ці пошуки "постійним квестом".

Закордонні безпілотники, які використовуються під час війни в Україні, є двох основних класів, ідеться в статті. Різні класи пристроїв випускаються в різних країнах.

Великі військові безпілотники — справа Туреччини й Ірану. Невеликі пристрої для перенесення вибухівки походять із Китаю,і якому розташоване найбільше у світі виробництво безпілотників для побутових потреб.

Найбільші компанії-виробники дронів DJI, EHang і Autel випускають щороку мільйони пристроїв побутового призначення — їх мають використовувати фотографи, відеооператори, мандрівники тощо. Один із цих виробників — DJI — займає 90% ринку, вказано в аналітичному звіті Drone Analyst.

В Україні масовано використовують саме китайські безпілотники, наголошують журналісти. І саме тепер Китай вирішив вплинути на ринок цих пристроїв, опосередковано впливаючи на війну РФ в Україні.

Дрони для ЗСУ: деталі

З 1 вересня Китай змінив правила експорту безпілотників. Зокрема, заборона торкнеться БПЛА, які летять на великі відстані та здатні підняти певну вагу. Офіційну причину оприлюднило Міністерство торгівлі Китаю: не хочуть, щоб їх використовували у воєнних цілях.

Водночас компанія DJI повністю згорнула представництва в РФ і в Україні: заявила, що не продавати дрони для війни.

Українці зауважили, що китайські компанії відмовляються продавати дрони та компоненти напряму. Зокрема, вимагають пройти певний ланцюжок посередників, як, наприклад, змушена діяти Росія для обходу санкцій.

"Ми повинні переконати китайські заводи допомогти нам із компонентами, тому що вони не раді нам допомогти", — процитували слова Марії Берлінської, засновниці проєкту Victory Drones.

Українські виробники долають перепони Китаю, розповіли журналісти NYT. Вони дістають компоненти і дрони через посередників, купують у Європі, приховують використання в Україні, зламують пристрої стеження та різні обмежувальні програми. Водночас цих перепон менше у російських клієнтів, зауважують автори статті.

Конкуренція з РФ: деталі

У статті вказують, яка кількість FPV-дронів потрібна Силам оборони на місяць — 30 тис. шт. Уряд вживає певні заходи, щоб їх було 100 тис. — покликається видання на голову Держспецзв'язку Юрія Щигля.

Щоб роздобути необхідні пристрої, Україні потрібно виграти конкуренцію з Росією. Росія перебиває закупівлі такими аргументами:

ставлять вищу ціну;

купують більші партії;

менше ризиків для компаній із Китаю.

Наводяться певні статистичні дані. Із січня по червень 2023 року

Україна витратила на китайські дрони 200 тис. дол.;

Росія — 14,5 млн дол.

Отже, можливості двох країн відрізняються в 72 рази.

Українські дрони

Усупереч перепонам, в Україні налагодили власне виробництво дронів для армії, наголосили журналісти. Вони коротко описали три проєкти різного масштабу:

дрон "Бобер" великої дальності — розробка за підтримки Міністерства цифрових трансформацій втілена із залученням 1 млрд дол. інвестицій;

сільськогосподарські дрони невказаного типу перепрофілювали для боїв;

розвідувальні безпілотники з нерухомим крилом Ukrspecsystems.

Дрони українського виробництва Фото: Forbes

Також видання опублікувало фоторепортаж, у якому показало виробників дронів, конструкторів-винахідників, які переробляють китайські пристрої, та бійців, які їх використовують.

Зазначимо, 29 вересня в Києві відбувався перший Міжнародний форум оборонних індустрій, на який приїхали представники 252 компаній. Президент України Володимир Зеленський познайомив іноземних зброярів із українським потенціалом: розповів про морські дрони, ПТРК і далекобійні ракети.

Нагадуємо, український експерт розповів про вдосконалення, які може внести Іран у конструкцію дронів-камікадзе. Завдяки цьому вони летітимуть швидше, тихіше, але на меншу відстань. Водночас РФ продовжує завдавати масованих ударів по Україні: в одній зграї "Шахедів" було 44 шт., в іншій — близько 30.