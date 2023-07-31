Китай запровадив обмеження на експорт дронів через війну в Україні: які БПЛА заборонили

Незабаром китайські компанії не зможуть офіційно продавати БПЛА з хорошими камерами, які можуть далеко літати і піднімати гранати.

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Китай запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, які застосовуються на війні в Україні. Таке оголошення 31 липня зробило Міністерство торгівлі країни.

Нові заходи експортного контролю почнуть діяти з вівторка, 1 вересня, щоб запобігти використанню дронів у "немирних цілях". Мінторгівлі у співпраці з Держрадою та Центральною військовою комісією визначили характеристики безпілотників, які заборонять вивозити з країни. Обмеження можуть тривати до двох років.

БПЛА не можна експортувати, якщо вони:

можуть літати за межами прямої видимості оператора;

можуть проводити в повітрі 30 хвилин або довше;

маса перевищує 4 кг, а максимальна злітна вага — 7 кг;

можуть скидати вантаж (наприклад, гранату);

має гіперспектральну або мультиспектральну камеру, що підтримує діапазони, відмінні від 560 нм, 650 нм, 730 нм і 860 нм;

має інфрачервону камеру з мінімальною різницею температур 40 мілікельвінів;

здатний підтримувати сторонні корисні навантаження;

потужність бортового радіообладнання перевищує граничне значення потужності, встановлене міжнародним схваленням і сертифікацією цивільної радіопродукції.

Під деякі з цих характеристик потрапляють дрони лінійки Mavic 3 або Matrice від китайського виробника DJI, які активно застосовуються як українськими, так і російськими військами. Наприклад, DJI Mavic 3 може літати понад 40 хвилин, а Matrice 300 RTK підіймає корисне навантаження вагою понад 9 кг.

Окремий список присвячений обмеженням для модулів лазерної локації та позиціювання. Китайські дрони не зможуть офіційно експортувати дрони, якщо досяжна межа випромінювання (AEL) дорівнює або перевищує 263,89 нДж, еталонна апертура більша за 19 мм, а максимальна потужність випромінювання лазерних імпульсів протягом наносекунди перевищує 52,78 Вт.

Китай поки що дозволяє продаж БПЛА, які не підходять за зазначеними характеристиками, однак якщо експортери знають, що продукція використовуватиметься у військових цілях або для тероризму, то не повинні її постачати клієнтам. До того ж підприємства, які хочуть експортувати дрони, мають отримати ліцензію та подати заявку до Міністерства торгівлі. Відомство перевірятиме документи та видаватиме дозволи на експорт безпілотників як товарів подвійного призначення. Утім, це навряд чи зупинить перепродаж літальних апаратів у Росію та Україну третіми сторонами.

Причини обмежень

Американське видання ABC News пише, що Уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримує Росію у війні, хоча і заявляється про свій нейтралітет. При цьому Китай є провідним розробником і експортером дронів і вже давно засуджує їх застосування у військових цілях. Наприклад, компанія DJI Technology Co. у квітні 2022 року оголосила про відхід із Росії та України, щоб запобігти використанню своїх дронів у бойових діях.

"Ризик того, що деякі високопродуктивні цивільні безпілотні літальні апарати з високими технічними характеристиками будуть переобладнані для використання у військових цілях, постійно зростає", — заявили в міністерстві торгівлі КНР. — "Помірне посилення контролю над безпілотниками з боку Китаю цього разу є важливим заходом, що демонструє відповідальність великої країни".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Останній запевнив, що його країна не збирається постачати Росії зброю. Після цього американський чиновник зазначив, що деякі приватні китайські компанії можуть надавати росіянам допомогу для посилення військового потенціалу.

Нещодавно радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн заявив, ніби Китай передає Росії військове обладнання. Він порадив китайському уряду утриматися від такої допомоги.