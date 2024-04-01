Дальність ураження понад 1000 км: Україна нарощує виробництво дальнобійних БПЛА, — Мінцифри

Нещодавно президент Володимир Зеленський обіцяв, що Україна здивує РФ дронами та РЕБ. За словами Михайла Федорова, наша країна збільшила виробництво БПЛА вдесятеро.

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У 2024 році в Україні суттєво зріс показник виробництва дронів дальньої дії, як порівняти з минулим роком. Про це в інтерв'ю виданню Welt розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема він пояснив, що цього року, як порівняти з даними за 2023 рік, виробництво дронів дальньої дії збільшили вдесятеро.

"У більшої частини дронів, якими було здійснено атаку по російських НПЗ, радіус дії становить від 700 до 1000 км, проте зараз вже є моделі, які здатні подолати відстань понад 1000 км", — зазначив Федоров.

На думку очільника відомства, саме від того, як будуть розвиватися безпілотні технології, можна буде говорити про результат війни. Проте зараз не можна точно сказати, хто стане переможцем технологічної війни, оскільки українська сторона має перевагу на одних ділянках, у той час, як на інших росіяни нас перевершують.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський нещодавно пообіцяв, шо наша країна ще "здивує" Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби, виробництво яких відбувається безпосередньо на українських заводах.

Водночас глава Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомляв, що Україні вдалося наздогнати Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів". Крім того, він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників. Своєю чергою у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла, що цього року показник виробництва українських безпілотників може досягти двох мільйонів.

Станом на зараз в Україні вже активно виробляється власне далекобійне озброєння. Зокрема, вже розроблена новітня версія ракет "Нептун". Крім того, відомо, що в нашій країні запустили серійне виробництво дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

4 березня під час пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні є можливість виробляти понад мільйон дронів. На виконання цього завдання уряд виділив приблизно 40 мільярдів гривень.

26 березня у Франції висловили готовність виготовити для України 400 розвідувальних дронів. Зокрема, ще з 2016 року у нашій країні знають про БПЛА Delair.

Також 8 грудня минулого року Німеччина передала Україні безпілотники Vector і LUNA NG. Вони застосовуються на фронті проти російської армії.