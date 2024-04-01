"Атакують нонстоп": дрони заганяють ЗСУ під землю, замість них воюватимуть роботи, — військовий

Уже зараз російські БПЛА цілодобово атакують техніку і позиції Сил оборони, а за кілька місяців окупанти накопичать їх так багато, що зможуть полювати навіть за окремими піхотинцями.

Related video

Росія стрімко нарощує виробництво невеликих дронів-камікадзе і все частіше атакує ними Збройні сили України, через що багатьом піхотинцям доводиться ховатися під землею. В інтерв'ю для YouTube-каналу український військовий і фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов ("Флеш") розповів, як змінюються технології на полі бою і що українцям необхідно зробити в найближчі пів року, щоб не втратити багато людей.

Приблизно рік тому росіяни мали мало FPV-дронів, тож атакували тільки дуже дорогу техніку Сил оборони України, наприклад, танки або засоби РЕБ. Але виробництво в Росії розширюється, зараз БПЛА вже так багато, що їх запускають по опорних пунктах ЗСУ, де перебувають бійці. Такими темпами приблизно через чотири-шість місяців їх буде достатньо для того, щоб полювати за окремими піхотинцями. В Україні ситуація дзеркальна, вона теж збільшує випуск ударних літальних апаратів.

"З такою динамікою насичення фронтів FPV-дронами з обох боків нам дедалі більше і більше доведеться переносити бойові дії під землю, — передбачив Сергій Бескрестнов. — Зараз на всіх фронтах майже половину часу наші піхотинці перебувають під землею".

Військові ховаються, оскільки раніше FPV-дрони літали тільки вдень, а віднедавна їх запускають і в темний час доби. Для цього квадрокоптери оснащують камерами нічного бачення, інфрачервоними або тепловізорами.

"Тепер дрони атакують нонстоп 24 на 7. Відповідно, коли таких дронів буде дуже багато, то ризики зростають. І в нас зараз є пів року для того, щоб опрацювати стратегію, що ми з ними будемо робити. У нашого противника буде така сама проблема"

Уже зараз українським військовим потрібно розуміти, що більше часу доведеться проводити під землею. По-перше, щоб уберегти особовий склад, слід запускати на поверхні наземних роботів. По-друге, ЗСУ доведеться змінити тактику застосування засобів радіоелектронної боротьби і захищати великі ділянки фронту, створюючи радіочастотні перешкоди для роботи БПЛА. По-третє, необхідно відтісняти російські екіпажі FPV-дронів, щоб вони не могли працювати — такі технології існують.

Окремо Сергій Бескрестнов закликав впровадити в українській армії і роздати піхотинцям вогнепальну зброю, призначену спеціально проти дронів. За його словами, коптер із вибухівкою дуже галасливий, але швидкий, і його майже нереально збити зі звичайної гвинтівки — потрібен простий засіб із кількома стволами, зарядженими сіткою або спеціальними боєприпасами, оскільки звичайний мисливський дріб тут не підійде.

Сергій Бескрестнов додав, що окупанти стабільно випереджають українців за кількістю FPV-дронів у три-п'ять разів, хоча цифра постійно змінюється. Річ у тім, що у Росії більше людей, грошей і території, крім того, вона сусідить із Китаєм, де закуповує деталі. Україна відстає за атакувальною потужністю БПЛА і ніяк не може скоротити розрив, тому в Мінцифри роблять ставку на роботизовані наземні платформи.

Напередодні в Росії повідомили, що відправляють на фронт нові дрони-камікадзе "Брус-1". Як припускають російські інженери, БПЛА мають ефективно вражати важку бронетехніку, артилерію, бліндажі та опорні пункти.